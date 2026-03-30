APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din Neamț și Iași rămân fără apă potabilă

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 martie 2026, 12:08

APAVITAL S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor săi că este necesară întreruperea furnizării apei potabile din cauza turbidității crescute a sursei de apă din sursa Timișești, cauzată de precipitații abundente.

Menționăm că o turbiditate crescută a apei înseamnă că aceasta nu mai este limpede/clară, iar la valori ridicate de turbiditate devine imposibil să se mai vadă prin apă.

În aceste condiții se aplică măsuri pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a respecta standardele de calitate impuse de legislația în vigoare privind apa potabilă.

Prin urmare, începând cu data 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile Barticești, Botești, Nisiporești, comuna Botești, jud. Neamț.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitatea Gherăiești, comuna Gherăiești, jud. Neamț.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Hălăucești și Luncași, comuna Hălăucești, jud. Iași.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Mircești și Iugani, comuna Mircești, jud. Iași.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Mogoșești Siret, Muncelul de Sus, Tudor Vladimirescu, comuna Mogoșești Siret, jud. Iași.

Echipele noastre monitorizează constant situația și depun toate eforturile pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp posibil, imediat ce parametrii de calitate ai apei revin la valorile normale.

La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute, pentru ca apa să revină la caracteristicile normale de potabilitate. Dacă situația persistă, sunați la APAVITAL S.A., iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, clienţii pot suna la numărul de telefon 0232.969. (Comunicat APAVITAL Iași)