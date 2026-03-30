Prima pagină » Știri » Regional » APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din Neamț și Iași rămân fără apă potabilă

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din Neamț și Iași rămân fără apă potabilă

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din Neamț și Iași rămân fără apă potabilă

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 martie 2026, 12:08

APAVITAL S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor săi că este necesară întreruperea furnizării apei potabile din cauza turbidității crescute a sursei de apă din sursa Timișești, cauzată de precipitații abundente.

Menționăm că o turbiditate crescută a apei înseamnă că aceasta nu mai este limpede/clară, iar la valori ridicate de turbiditate devine imposibil să se mai vadă prin apă.

În aceste condiții se aplică măsuri pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a respecta standardele de calitate impuse de legislația în vigoare privind apa potabilă.

Prin urmare, începând cu data 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile Barticești, Botești, Nisiporești, comuna Botești, jud. Neamț.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitatea Gherăiești, comuna Gherăiești, jud. Neamț.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Hălăucești și Luncași, comuna Hălăucești, jud. Iași.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Mircești și Iugani, comuna Mircești, jud. Iași.

Începând cu data de 30.03.2026, ora 16.00, până în data 31.03.2026, ora estimată 15:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Mogoșești Siret, Muncelul de Sus, Tudor Vladimirescu, comuna Mogoșești Siret, jud. Iași.

Echipele noastre monitorizează constant situația și depun toate eforturile pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp posibil, imediat ce parametrii de calitate ai apei revin la valorile normale.

La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute, pentru ca apa să revină la caracteristicile normale de potabilitate. Dacă situația persistă, sunați la APAVITAL S.A., iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, clienţii pot suna la numărul de telefon 0232.969. (Comunicat APAVITAL Iași)

(AUDIO) Vrancea: Pe DJ 205D, în satul Prahuda, comuna Paltin, circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă din cauza unei alunecări de teren
Prim plan luni, 30 martie 2026, 11:48

(AUDIO) Vrancea: Pe DJ 205D, în satul Prahuda, comuna Paltin, circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă din cauza unei alunecări de teren

Mai multe persoane din două comune din judeţul Vrancea au fost evacuate preventiv noaptea trecută, pe fondul condiţiilor de vreme nefavorabilă....

(AUDIO) Vrancea: Pe DJ 205D, în satul Prahuda, comuna Paltin, circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă din cauza unei alunecări de teren
Cercetătorii UAIC au creat un instrument digital pentru generarea rapidă de modele moleculare 3D
Prim plan luni, 30 martie 2026, 11:31

Cercetătorii UAIC au creat un instrument digital pentru generarea rapidă de modele moleculare 3D

O echipă de cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a dezvoltat un instrument digital inovator care permite...

Cercetătorii UAIC au creat un instrument digital pentru generarea rapidă de modele moleculare 3D
Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din România (Iași: 23,24 aprilie)
Prim plan luni, 30 martie 2026, 11:23

Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din România (Iași: 23,24 aprilie)

Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din...

Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din România (Iași: 23,24 aprilie)
Premieră la Teatrul „Luceafărul” Iași: ”Mica sirenă” și fascinanta lume a adâncurilor
Prim plan luni, 30 martie 2026, 11:19

Premieră la Teatrul „Luceafărul” Iași: ”Mica sirenă” și fascinanta lume a adâncurilor

O nouă premieră a Teatrului „Luceafărul” Iași invită spectatorii să pătrundă în lumea fascinantă și plină de mistere din adâncurile...

Premieră la Teatrul „Luceafărul” Iași: ”Mica sirenă” și fascinanta lume a adâncurilor
Prim plan luni, 30 martie 2026, 11:09

Salvați Copiii România: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional

ANCHETĂ: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional. Cei mai mulți ar vrea să...

Salvați Copiii România: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional
Prim plan luni, 30 martie 2026, 08:36

Ambasadorul Republicii Tunisiene în România a vizitat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Duminică, 29 martie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vizita Excelenței Sale, domnul Sami Nagga, ambasadorul...

Ambasadorul Republicii Tunisiene în România a vizitat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prim plan luni, 30 martie 2026, 07:18

Vrancea: Zeci de evacuări preventive la Vânători şi Bilieşti, din cauza precipitațiilor abundente

Mai multe persoane din două comune din judeţul Vrancea au fost evacuate preventiv sau s-au autoevacuat, în noaptea de duminică spre luni, în...

Vrancea: Zeci de evacuări preventive la Vânători şi Bilieşti, din cauza precipitațiilor abundente
Prim plan luni, 30 martie 2026, 06:58

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,9, s-a produs în judeţul Vrancea

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,9, s-a produs duminică, la ora 17:16, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica...

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,9, s-a produs în judeţul Vrancea