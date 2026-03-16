Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Ambasadoarea Georgiei în România a vizitat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Ambasadoarea Georgiei în România a vizitat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Ambasadoarea Georgiei în România a vizitat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 13:24

Sâmbătă, 14 martie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vizita Excelenței Sale, doamna Tamar Beruchashvili, ambasadoarea Georgiei în România. Cu acest prilej au fost discutate perspectivele de dezvoltare a cooperării academice dintre UAIC și instituțiile de învățământ superior din Georgia.

În cadrul vizitei, ambasadoarea Georgiei s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC, și prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa, prorector pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare.

Vizita doamnei ambasador a avut în prim plan susținerea diplomației academice ca principal vector de promovare a relațiilor bilaterale româno-georgiene. Excelența Sa a subliniat locul central al UAIC în relațiile de colaborare cu universități georgiene, în contextul programului Erasmus+, prin fluxul important de mobilități academice și prin implicarea universității ieșene în proiecte educaționale comune.

Rectorul UAIC a menționat, la rândul său, bunele relații de colaborare academică dezvoltate de-a lungul timpului cu universități din Georgia, deschizând discuția privind intensificarea acestora prin extinderea schimburilor academice și inițierea de noi proiecte comune.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are în prezent o cooperare consistentă cu instituții de învățământ superior din Georgia. La nivel instituțional sunt în vigoare șase acorduri de cooperare academică, printre care cele încheiate cu Akaki Tsereteli State University (Kutaisi), Sokhumi State University (Tbilisi), Georgian Institute of Public Affairs (Tbilisi), Georgian American University (Tbilisi), Batumi Shota Rustaveli State University (Batumi) și International Black Sea University (Tbilisi). De asemenea, în cadrul programului Erasmus+ sunt active 12 acorduri bilaterale care facilitează mobilități pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ.

Cooperarea academică dintre UAIC și universitățile georgiene are o tradiție îndelungată, consolidată inclusiv prin participarea comună în proiectele Erasmus Mundus IANUS (2012–2016) și IANUS II (2013–2017), coordonate de UAIC, care au permis derularea unor schimburi academice extinse cu instituții partenere din Georgia. Ulterior, aceste relații au continuat să se dezvolte în cadrul programului Erasmus+ cu țări partenere.

În cadrul discuțiilor, cele două părți au convenit asupra coorganizării, la începutul lunii mai 2026, a unui eveniment dedicat promovării patrimoniului cultural georgian, care va facilita o mai bună cunoaștere a tradițiilor și culturii georgiene în comunitatea academică ieșeană.

Vizita se înscrie în seria inițiativelor menite să consolideze cooperarea academică și culturală dintre România și Georgia și să valorifice potențialul parteneriatelor universitare existente. (Comunicat Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași)

Etichete:
