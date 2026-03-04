Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 06:49

Autoritățile din județul Neamț au fost sesizate, ieri, cu privire la prezența unor pești morți în aval de Barajul Reconstrucția, în municipiul Piatra-Neamț.

La fața locului s-au deplasat pompierii ISU Neamț împreună cu specialiști ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț, care au confirmat existența peștilor morți în zona semnalată.

Apa Serv a prelevat probe din zona Bâtca Doamnei, iar autoritățile monitorizează evoluția situației, urmând ca rezultatele analizelor să stabilească cauza și măsurile care se impun.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO Gianina Buftea)