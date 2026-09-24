Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » ALERTĂ AERIANĂ în mai multe județe (drone)

ALERTĂ AERIANĂ în mai multe județe (drone)

ALERTĂ AERIANĂ în mai multe județe (drone)

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 07:41

UPDATE ora 7:50 – Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, joi dimineaţa, o ţintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, în zona de nord a judeţului Botoşani, şi care, ulterior, conform semnalelor radar, a pătruns în spaţiul aerian naţional.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţele Botoşani şi Suceava, iar la ora 6:26 a fost transmis un mesaj RO-ALERT, se precizează în comunicat.

De asemenea, MApN informează că, în noaptea de miercuri spre joi, un grup de ţinte aeriene a fost detectat în nordul localităţii Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, decolând de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizare.

Totodată, la ora 4:41, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, care a încetat la ora 5:44, mai informează Ministerul Apărării Naţionale. AGERPRES

UPDATE 7:30 – Inspectoratul General pentru Situațiii de Urgență a lansat astăzi la primele ore ale dimineții o alarmă ariană de posibilă incursiune cu drone pe teritoriul județului Suceava.

”Păstrați-vă calmul! Adăpositiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, este recomandarea IGSU.

 

Populația județului Botoșani a fost avertizată în această dimineață prin mesaj RO-ALERT cu privire la posibile incursiuni ale unor drone în spațiul aerian national, a transmis corespondenta noastră, Gina Poenaru.

Autoritățile fac un apel ferm la calm și recomandă cetățenilor să nu intre în panică, însă le solicită să respecte cu strictețe măsurile de protecție specifice în astfel de situații de urgență.

Populația este sfătuită să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă special amenajate, iar în lipsa acestora, să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre sau de pereții exteriori ai clădirilor.

Radio Iași/Gina Poenaru

Etichete:
Nicuşor Dan la ONU: Ameninţarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ţinta unui război hibrid
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 17:13

Nicuşor Dan la ONU: Ameninţarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ţinta unui război hibrid

Ameninţarea Federaţiei Ruse nu se limitează doar la Ucraina, Europa fiind ţinta unui război hibrid care cuprinde atacuri cibernetice, campanii...

Nicuşor Dan la ONU: Ameninţarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ţinta unui război hibrid
Proiectul drumului dintre Botoșani și Cătămărăști Deal, deblocat în urma unei decizii a Tribunalului Iași
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 15:56

Proiectul drumului dintre Botoșani și Cătămărăști Deal, deblocat în urma unei decizii a Tribunalului Iași

O nouă decizie a instanței deblochează proiectul drumului cu patru benzi dintre Botoșani și Cătămărăști Deal. Tribunalul Iași a respins...

Proiectul drumului dintre Botoșani și Cătămărăști Deal, deblocat în urma unei decizii a Tribunalului Iași
Programul şi lista miniştrilor, depuse în Parlament la sfârşitul săptămânii
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 15:31

Programul şi lista miniştrilor, depuse în Parlament la sfârşitul săptămânii

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat, miercuri, că programul de guvernare şi lista miniştrilor din Guvernul propus de...

Programul şi lista miniştrilor, depuse în Parlament la sfârşitul săptămânii
Grindeanu: Atunci când se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă, îl aştept pe domnul Mureşan la sediul PSD
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 15:06

Grindeanu: Atunci când se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă, îl aştept pe domnul Mureşan la sediul PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că îl aşteaptă pe premierul desemnat, Siegfried Mureşan, la sediul partidului, când...

Grindeanu: Atunci când se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă, îl aştept pe domnul Mureşan la sediul PSD
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 14:17

(AUDIO) Vasluiul este astăzi capitala turismului din regiunea Moldovei!

Vasluiul este astăzi capitala turismului din regiunea Moldovei. Peste 200 de lideri din administrația publică, manageri hotelieri, oameni de...

(AUDIO) Vasluiul este astăzi capitala turismului din regiunea Moldovei!
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 12:18

(AUDIO/FOTO) Forum economic la Iași: oamenii de afaceri cer o nouă strategie de dezvoltare pentru Regiunea Nord-Est

Peste 100 de oameni de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est participă astăzi, la Iași, la un forum dedicat dezvoltării regionale....

(AUDIO/FOTO) Forum economic la Iași: oamenii de afaceri cer o nouă strategie de dezvoltare pentru Regiunea Nord-Est
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 11:05

Mobilitate și protecție sporită pentru jandarmii ieșeni

Mobilitate și protecție sporită pentru jandarmii ieșeni Primele mijloace achiziționate prin proiectul european CQB GUARD, cod ROMD00133,...

Mobilitate și protecție sporită pentru jandarmii ieșeni
Prim plan miercuri, 23 septembrie 2026, 10:13

(FOTO) Percheziții la persoane bănuite de proxenetism, în municipiul Botoșani

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare, astăzi, șase mandate de percheziție domiciliară la persoane...

(FOTO) Percheziții la persoane bănuite de proxenetism, în municipiul Botoșani