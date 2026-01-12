Ascultă Radio România Iași Live
Aeroportul Ştefan cel Mare din Suceava va avea un al treilea terminal

12 ianuarie 2026, 17:46

Aeroportul Ştefan cel Mare din Suceava va avea un al treilea terminal, a anunţat, luni, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Şoldan.

Potrivit acestuia, noul terminal, care va fi cel mai mare de până acum, cu o suprafaţă de 11.000 metri pătraţi, urmează a fi lansat în licitaţie în această lună.

‘Luna aceasta dăm drumul licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia celui de-al treilea terminal al Aeroportului Ştefan cel Mare Suceava, cel mai mare de până acum, cu o suprafaţă de aproximativ 11.000 de metri pătraţi, de trei ori mai mare decât terminalele existente. Astăzi avem un aeroport aglomerat şi limitat ca spaţiu, dar important este că am început, încă din primul an de mandat, cea mai mare modernizare din istoria aeroportului nostru. Odată cu investiţiile demarate, sperăm să convingem companiile aeriene să deschidă noi zboruri de la Suceava către destinaţii europene dorite de suceveni’, a afirmat şeful CJ Suceava.

Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava a încheiat anul 2025 cu un trafic total de 769.608 pasageri, în creştere cu 3,06% faţă de anul precedent, şi cu 7.070 de mişcări de aeronave, mai mult cu 2,37% faţă de 2024.

Gradul mediu de ocupare al aeronavelor a fost de aproximativ 90%, indicatori care arată că rutele operate de la Suceava sunt foarte solicitate.

În luna decembrie 2025 au fost introduse noi rute spre Italia, Germania, Belgia, Marea Britanie şi Cipru.

