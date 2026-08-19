Adjudul se transformă prin investiții de milioane de euro în spații publice, educație, locuințe și sănătate

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 06:17

Municipiul Adjud continuă procesul de modernizare prin investiții importante finanțate din fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Parcul Lahovari și Cinematograful „Doina” au fost deja modernizate, noi proiecte pentru educație și locuințe se apropie de finalizare, iar la Spitalul Municipal Adjud este în derulare o investiție de aproximativ 5,4 milioane de euro.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a fost prezent la Adjud, alături de primarul municipiului, George Claudiu Nica, și echipa administrației locale, pentru recepția investițiilor finalizate și pentru evaluarea proiectelor aflate în derulare.

„Adjudul demonstrează că fondurile europene pot fi transformate în investiții concrete, pe care oamenii le văd și de care beneficiază direct. Vorbim despre parcuri, educație, locuințe, sănătate și infrastructură publică – proiecte care înseamnă condiții mai bune de viață și un oraș mai bine pregătit pentru viitor. Consiliul Județean Vrancea va continua să susțină proiectele care contribuie la dezvoltarea municipiului Adjud și a întregului județ. Construim împreună o Vrancea în care oamenii să aibă motive să rămână, să se întoarcă și să își construiască viitorul aici”, a declarat Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Parcul Lahovari – investiție de 7,2 milioane de lei, finalizată

Unul dintre cele mai importante proiecte recepționate este reabilitarea Parcului Lahovari, cel mai mare parc din municipiu și unul dintre principalele spații de recreere ale orașului.

Investiția, în valoare de 7,2 milioane de lei, a fost realizată prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027.

În urma lucrărilor, parcul a fost modernizat și reamenajat pentru a oferi un spațiu mai atractiv și mai bine adaptat nevoilor comunității. Totodată, două locuri de joacă pentru copii au fost extinse și dotate.

Modernizarea spațiilor publice va continua printr-un amplu plan de regenerare urbană care vizează Piațeta și Parcul „Ion Dichiseanu”, Parcul CFR, parcul din zona Spitalului, precum și spațiile verzi din Adjudu Vechi, Șișcani și Burcioaia. În Adjudu Vechi este deja în curs de amenajare Parcul Ciocârliei, în apropierea școlii.

Cinematograful „Doina” – clădire emblematică, modernizată prin PNRR

O altă investiție finalizată și recepționată este renovarea energetică a Cinematografului „Doina”, clădire emblematică pentru municipiul Adjud. Proiectul, în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, a fost finanțat prin PNRR. Prin această investiție, clădirea beneficiază de condiții moderne și de o eficiență energetică îmbunătățită, creându-se premisele pentru revenirea cinematografului în circuitul comunității.

Investiții în educație și locuințe

Alte proiecte finanțate prin PNRR se află în derulare și urmează să fie finalizate și inaugurate în perioada următoare. Printre acestea se numără:

* Colegiul Național „Emil Botta” – Corpul B, unde spațiile de învățământ sunt modernizate din punct de vedere energetic;

* Blocul 1, scările 1 și 2 – str. Libertății nr. 3;

* Blocul 66 – str. Republicii nr. 16;

* Blocul 126 – str. Republicii nr. 49.

Reabilitarea clădirilor contribuie atât la îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și locatari, cât și la reducerea consumului de energie.

Aproximativ 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Spitalului Municipal Adjud

Una dintre cele mai importante investiții aflate în derulare vizează Spitalul Municipal Adjud, unde sunt executate lucrări ample pentru creșterea performanței energetice și modernizarea infrastructurii. Proiectul beneficiază de finanțare europeană în valoare de aproximativ 5,4 milioane de euro și urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite pacienților și personalului medical, precum și creșterea eficienței energetice a clădirii.

Prin proiectele finalizate și cele aflate în implementare, municipiul Adjud își continuă procesul de transformare, cu investiții în domenii esențiale pentru calitatea vieții: spații publice, educație, locuințe și sănătate.

Adjudul se schimbă. Vrancea se dezvoltă. Continuăm împreună!

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea