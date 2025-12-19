Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași a reluat, începând de astăzi, internările

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 13:18

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a reluat, începând de astăzi, internările.

Anunțul a fost făcut de managerul interimar al unității, Gheorghe Diaconu.

Acesta a precizat că probele de apă prelevate din spital, din toate punctele de consum, sunt conforme. ”Între timp am primit adineauri și adresa de la DSP, conform căreia putem redeschide spitalul în ceea ce privește internările, dar și în ceea ce privește consumul de apă. Suntem în regulă de toate punctele de vedere. Noi ca instituție trebuie să fim mai atenți la detalii, trebuie să facem treaba mai bine și să prevenim astfel încât să nu avem situații de genul ăsta. N-am fi depășit situația actuală fără ajutorul lor și aici am în vedere Consiliul Județean, Prefectura, DSU, ISU, Direcția Sănătătății Publică, Ministerul Sănătății, mass media, care am simțit alături, de susținere pe care le-am primit de la diferite persoane în care își ofereau sprijinul pentru a ne ajuta să depășim situația asta.”

Cauzele apariției încărcăturii bacteriene în conductele de alimentare cu apă din secțiile ATI și Oncologie nu au fost încă stabilite.

Cu sprijinul specialiștilor ApaVital au fost montate instalații suplimentare de clorinare și dedurizare a apei.

Directorul medical al spitalului, Cătălina Ionescu, a anunțat că au fost modificate circuitele de apă din secțiile de Terapie Intensivă.

În cursul zilei de astăzi este așteptat avizul Direcției de Sănătate Publică Iași pentru redeschiderea secției ATI.

În ultimele șase zile, urgențele au fost redirecționate către spitale din Iași, Bacău, Suceava și Pașcani. Cătălina Ionescu: ”Acești pacienți au fost redirijați din Unitatea Primirii Urgențe, după cum vă spuneam, după evaluare și stabilizare, întrucât aveau nevoie de continuarea tratamentului și de supraveghere. În paralel, vorbim și de pacienții cu afecțiuni subacute și afecțiuni cronice, care, din păcate, au suferit în această perioadă. Pacienți care aveau programări la tratamente, imunoterapie, chimioterapie, care aveau programări la investigații imagistice, RMN, CT, scintigrafie. Pentru acești pacienți am asigurat îngrijirile medicale prin Ambulatorul de Specialitate, respectiv 461 de pacienți, și prin spitalizări de zi, 573 de pacienți. Pentru cei însă care aveau nevoie de o internare continuă sau de investigații, pacienții, s-a discutat cu ei, au fost amânați și, începând de astăzi, vor fi reprogramați.”

În total, în toată această perioadă în care activitatea a fost limitată, la unitatea medicală iețeană au fost înregistrate 590 de cazuri de urgență.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

