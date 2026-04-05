Ziua Porților Deschise la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Ziua Porților Deschise la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 08:15 / actualizat: 5 aprilie 2026, 9:30

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și Colegiul Medicilor Iași organizează luni, 6 aprilie 2026, între orele 10:00 – 13:00, evenimentul Ziua Porților Deschise. Inițiativa are ca scop familiarizarea publicului larg, dar și a specialiștilor din domeniul sănătății cu serviciile medicale oferite și cu aparatura de ultimă generație disponibilă în cadrul Ambulatoriului Integrat al Institutului.

„Ziua Porților Deschise constituie o oportunitate pentru comunitate, chiar cu o zi înainte de Ziua Mondială a Sănătății, de a înțelege mai bine activitatea noastră și de a descoperi resursele pe care le punem la dispoziție. Transparența și informarea corectă sunt esențiale pentru creșterea încrederii în sistemul medical”, a declarat dr. Cristina-Elena Dobre, manager al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.

Realizat cu finanțare europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Ambulatoriul Integrat reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din regiune, iar pe parcursul celor trei ore vizitatorii vor avea ocazia să descopere facilitățile moderne și să obțină informații detaliate despre serviciile medicale oferite.

Noul Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași vine cu o premieră pentru România prin înființarea unui Centru de diagnostic precoce și tratament pentru maladia Alzheimer, precum și prin utilizarea unui dispozitiv inovator dedicat acestei afecțiuni. Ambulatoriul Integrat este singura unitate din România care va folosi stimularea transcraniană prin impulsuri (TPS) în tratamentul bolii Alzheimer, cu ajutorul sistemului NEUROLITH – primul și singurul echipament omologat pentru tratarea sistemului nervos central al pacienților diagnosticați cu această boală.

Dotările includ și un sistem de realitate virtuală de ultimă generație, care permite monitorizarea mișcărilor oculare ale pacientului pentru identificarea subconștientă a factorilor declanșatori ai fricilor. Această tehnologie facilitează intervenții personalizate, reprezentând o direcție inovatoare în psihoterapie și medicina viitorului.

Totodată, echipamentele pentru stimulare cognitivă permit atât evaluarea, cât și tratarea diverselor deficite cognitive, precum tulburările de memorie, atenție, funcții executive sau câmp vizual, contribuind la îmbunătățirea calității vieții pacienților.

În completarea acestor dotări, Ambulatoriul va beneficia și de o linie completă de analiză a neurolepticelor, menită să sprijine monitorizarea și optimizarea tratamentelor psihiatrice.

Împreună pentru sănătate. Știință, accesabilitate, colaborare. Aceasta este chintesența evenimentului pe care Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași îl organizează luni, 6 aprilie 2026, deoarece Ambulatoriul Integrat reprezintă un pas major în modernizarea serviciilor de sănătate din regiunea noastră. Ne dorim, așadar, să oferim pacienților acces la tehnologii de ultimă generație și la metode inovatoare de diagnostic și tratament, la standarde europene, dar și soluții concrete pentru personalul medical care solicită sprijinul specialiștilor care vor activa în cadrul Ambulatoriului nostru”, a concluzionat Dr. Cristina-Elena Dobre.

Ambulatoriul Integrat este situat în incinta Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, șoseaua Bucium, nr 36.

