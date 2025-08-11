Ziua Marinei Române va fi sărbătorită în mai multe oraşe
Ziua Marinei Române este sărbătorită săptămâna aceasta printr-o serie de evenimente organizate în Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi, Bucureşti şi Constanţa.
Aici va fi organizată o expoziţie marinărească, dar şi standuri interactive ale instituţiilor militare.
Vineri vor avea loc celebrul spectacol acvatic şi aviatic. Repetiţia generala va avea loc miercuri.
Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naţionale: Cei care se vor afla la Constanţa pe faleză, miercuri, de la ora 10:00 la ora 12:00 vor putea vedea repetiţiile pentru exerciţiul pe care marinarii militari îl vor prezenta vineri de Ziua Marinei. Anul acesta sunt câteva elemente de noutate – prezenţa navelor militare străine. Şi vom avea două nave militare din Turcia, o navă militară din Bulgaria, alături de noi, pe mare. Iar în aer, secvenţele aeriene vor fi asigurate nu numai de colegii noştri de la Forţele Aeriene, de elicopterele Puma Naval ale Forţelor Navale, ci şi de partenerii germani şi americani. (Rador/ FOTO Ziua Marinei la Constanța/Arhivă/ RRA/ Sorin Cealera)