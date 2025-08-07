Zi de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, care va fi înmormântat cu onoruri militare

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 august 2025, 10:19

Steagul naţional este arborat în bernă la toate instituţiile şi autorităţile publice, în aeroporturi, gări şi autogări, la sediile partidelor şi ale sindicatelor.

Este zi de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, ce va înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III.

La sosirea la cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun, iar ceremoniile se vor încheia cu 21 de salve de artilerie.

În prima parte a zilei, funeraliile de stat vor continua tot la Palatul Cotroceni, cu o succesiune de ceremonii menite să-i aducă un ultim omagiu primului preşedinte al României postdecembriste.

La Palatul Cotroceni, funeraliile de stat ale fostului preşedinte Ion Iliescu vor începe la ora 10:00, cu un scurt moment religios. Va urma ceremonia Gărzii la catafalc în sala Unirii, unde se află depus sicriul, apoi acesta va fi dus la biserica din curtea palatului, unde se va oficia slujba religioasă de înmormântare. După această slujbă, cortegiul funerar va pleca de la biserică şi se va îndrepta spre Poarta Marinescu, acolo unde Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” va prezenta ultimul onor prin înclinarea drapelului şi intonarea imnului naţional al României, după care sicriul va trece prin faţa Gărzii. Apoi, cortegiul funerar va porni pe Bulevardul Gheorghe Marinescu, va trece pe Şoseaua Panduri, Bulevardul Ghencea, Prelungirea Ghencea, şi va ajunge la Cimitirul Militar Ghencea III. Vă reamintesc că astăzi este zi de doliu naţional, când toate instituţiile şi autorităţile publice, centrale şi locale, vor arbora drapelul României în bernă. Drapelul în bernă se va arbora şi la sediile partidelor politice, instituţiilor de învăţământ de orice grad, la misiunile diplomatice ale României, la punctele de trecere a frontierei, în aeroporturi, precum şi ca pavilion pe navele de orice fel şi pe ambarcaţiuni care navighează sub pavilion românesc. Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reşedinţă. Totodată, posturile de radio şi de televiziune, precum şi instituţiile de cultură îşi vor adapta programul difuzat şi activităţile organizate în mod corespunzător acestei zile. (Rador/ FOTO agerpres.ro)