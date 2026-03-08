Vremea de 8 martie în județele Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2026, 08:46

La ora 9:00, vremea în Moldova este apropiată de normalul termic pentru această dată. Cerul este variabil, iar vântul suflă în general slab.

Acum se înregistrează: minus un grad la Bacău, zero la Iași, Suceava și Botoșani, plus unu la Piatra Neamț, Vaslui și Focșani, 3 la Galați.

La Chișinău și Cernăuți sunt două grade.

Astăzi, 8 martie 2026, vremea în Moldova va fi caldă, iar temperaturile maxime se vor situa între 11 și 14 grade.

Radio Iași