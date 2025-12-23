Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vrancea: Patru persoane rănite în urma unei explozii urmată de incendiu într-un bloc, la Focşani

Vrancea: Patru persoane rănite în urma unei explozii urmată de incendiu într-un bloc, la Focşani

Foto: isu

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 07:09

Patru persoane au fost rănite, dintre care una a fost transportată la spital în stare gravă, cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma unei explozii urmată de un incendiu într-un bloc de garsoniere din municipiul Focşani, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

‘Echipajele de intervenţie au acţionat atât pentru stingerea incendiului, cât şi pentru evacuarea din blocul afectat a 12 persoane. În urma evenimentului au rezultat patru victime, trei cu atac de panică, dintre care două au refuzat transportul la spital, iar o femeie de 52 de ani cu arsuri de gradul II şi III pe 70% din suprafaţa corporală, a fost preluată şi transportată la spital de echipajul SMURD’, a precizat ISU Vrancea.

Din primele cercetări la faţa locului, a rezultat că explozia s-a produs din cauza unor acumulări de gaze provenite de la un aragaz şi o butelie.

‘Blocul de locuinţe este racordat la reţeaua de gaze, dar o parte dintre locatari utilizează şi butelii. Din cauza unor scăpări de gaze, în momentul în care s-a încercat aprinderea aragazului, s-a produs deflagraţia’, a declarat, pentru AGERPRES, purtător de cuvânt al ISU Vrancea, Florin Olaru.

În urma apelului la 112, la faţa locului au fost mobilizate cinci echipaje ale Detaşamentului de Pompieri Focşani, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, un modul SMURD şi un microbuz pentru transport personal şi victime multiple. În sprijin au fost trimise şi trei ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea.

‘Din primele evaluări, structura de rezistenţă a clădirii nu a fost afectată, însă unele garsoniere de pe etajul afectat au suferit daune în urma deflagraţiei şi incendiului. Verificările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii exploziei şi gradul de afectare al clădirii’, a precizat Florin Olaru. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

