Vrancea: Dosar penal pentru schingiuirea animalelor la adăpostul privat din Suraia; activitatea – suspendată

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 06:28

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru activităţile desfăşurate la adăpostul privat de câini din Suraia, după ce unitatea a fost suspendată de autorităţi în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Potrivit sursei citate, cauza vizează posibile fapte de schingiuire a animalelor.

‘La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de schingiuirea animalelor, faptă prevăzută de art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. În cauză, cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale ce se impun’, a precizat IPJ Vrancea.

Miercuri dimineaţă, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea au efectuat verificări la adăpostul privat din localitatea Suraia, în colaborare cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea şi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti.

În urma controlului, autoritatea sanitar-veterinară competentă a dispus suspendarea imediată a activităţii adăpostului.

Câinii din adăpost, circa 205 animale, vor fi daţi spre adopţie.

‘Câinii care se aflau în adăpost la momentul controlului vor fi sterilizaţi şi daţi spre adopţie. Avem deja solicitări în acest sens. S-a încheiat cu activitatea de eutanasiere în acel adăpost. Vom colabora în continuare cu instituţiile statului şi sper ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Niciodată!’, a declarat, pentru AGERPRES, Mihai Cristinel, director executiv în cadrul DSVSA Vrancea.

Marţi, pe reţelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecţia animalelor au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar.

Ancheta este în desfăşurare, iar poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-au produs faptele şi eventualele responsabilităţi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro