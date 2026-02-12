Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vrancea: Dosar penal pentru schingiuirea animalelor la adăpostul privat din Suraia; activitatea – suspendată

Vrancea: Dosar penal pentru schingiuirea animalelor la adăpostul privat din Suraia; activitatea – suspendată

Vrancea: Dosar penal pentru schingiuirea animalelor la adăpostul privat din Suraia; activitatea – suspendată

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 06:28

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru activităţile desfăşurate la adăpostul privat de câini din Suraia, după ce unitatea a fost suspendată de autorităţi în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Potrivit sursei citate, cauza vizează posibile fapte de schingiuire a animalelor.

‘La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de schingiuirea animalelor, faptă prevăzută de art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. În cauză, cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale ce se impun’, a precizat IPJ Vrancea.

Miercuri dimineaţă, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea au efectuat verificări la adăpostul privat din localitatea Suraia, în colaborare cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea şi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti.

În urma controlului, autoritatea sanitar-veterinară competentă a dispus suspendarea imediată a activităţii adăpostului.

Câinii din adăpost, circa 205 animale, vor fi daţi spre adopţie.

‘Câinii care se aflau în adăpost la momentul controlului vor fi sterilizaţi şi daţi spre adopţie. Avem deja solicitări în acest sens. S-a încheiat cu activitatea de eutanasiere în acel adăpost. Vom colabora în continuare cu instituţiile statului şi sper ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Niciodată!’, a declarat, pentru AGERPRES, Mihai Cristinel, director executiv în cadrul DSVSA Vrancea.

Marţi, pe reţelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecţia animalelor au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar.

Ancheta este în desfăşurare, iar poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-au produs faptele şi eventualele responsabilităţi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 05:58

Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al...

Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă
Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 20:02

Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează și în acest an Ziua...

Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112
Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava: Premieră – Dealurile Californiei, de Jez Butterworth, regia Horia Suru
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 20:02

Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava: Premieră – Dealurile Californiei, de Jez Butterworth, regia Horia Suru

Spectacolul Dealurile Californiei de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, va fi prezentat publicului pe 14 februarie, la ora 19:00. Noua...

Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava: Premieră – Dealurile Californiei, de Jez Butterworth, regia Horia Suru
Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 18:59

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii. Rapoartele pentru anul trecut arată că doar două luni au...

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 18:56

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile de peste 230 milioane de euro din cauza amânărilor repetate ale...

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 18:49

Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state

Consiliul Uniunii Europene a adoptat astăzi o serie de decizii executive prin care se pune la dispoziţia a opt state membre: Belgia, Bulgaria,...

Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 17:57

Actul normativ ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice a primit raport favorabil

Modificările legislative care vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi ordinul de protecţie, au primit raport favorabil...

Actul normativ ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice a primit raport favorabil
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 17:54

România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025

Datele publicate de Eurostat indică o nouă creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în Uniunea Europeană. La sfârşitul lunii decembrie...

România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025