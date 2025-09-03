Vladimir Putin a declarat miercuri că este pregătit să poarte discuţii cu Volodimir Zelenski dacă va veni la Moscova

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 17:15

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că este pregătit să poarte discuţii cu Volodimir Zelenski dacă preşedintele ucrainean va veni la Moscova, dar a spus că rămâne de văzut dacă o astfel de întâlnire va merita.

Zelenski a făcut presiuni pentru a se întâlni cu Putin pentru a discuta termenii unui posibil acord, iar preşedintele american Donald Trump – care a încercat să medieze o soluţionare a păcii – a declarat că îşi doreşte ca cei doi lideri să se întâlnească.

Vorbind în China, la sfârşitul unei vizite acolo, Putin a spus că a fost întotdeauna deschis pentru o întâlnire cu Zelenski, dar a reiterat poziţia adesea repetată a Kremlinului, conform căreia o astfel de întâlnire trebuie să fie bine pregătită în avans şi să ducă la rezultate tangibile.

„În ceea ce priveşte o întâlnire cu Zelenski, nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are vreun rost? Să vedem”, a spus Putin.

Liderul rus a spus că, în opinia sa, Ucraina trebuie să anuleze legea marţială, să organizeze alegeri şi un referendum pe teme teritoriale dacă se doreşte să se facă progrese.

Rusia a susţinut că a anexat patru regiuni ucrainene în 2022, o afirmaţie pe care Kievul şi majoritatea ţărilor occidentale au respins-o ca fiind o tentativă ilegală de acaparare de teritorii susţinută de un război de cucerire în stil colonial. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)