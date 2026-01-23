Vaslui: Direcţia de Sănătate Publică face apel către populaţie să doneze sânge

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 15:51

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui fac apel la populaţia din judeţ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, care se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de donatori.

Autorităţile sanitare au transmis că, pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor, este nevoie de o donare regulată de sânge deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată.

‘Din cauza faptului că sângele este perisabil este nevoie de donări constante pentru a dispune de sânge oricând şi oriunde este nevoie. Recoltarea de sânge se face în condiţii stricte de siguranţă, de către personal medical calificat, materialul de recoltare fiind steril şi de unică folosinţă, deci nu prezintă risc de îmbolnăvire. Se recoltează sânge persoanelor sănătoase, cu vârste cuprinse între 18 şi 60 ani, cu greutatea corporală peste 55 de kilograme în cazul femeilor şi peste 60 de kilograme în cazul bărbaţilor. Donarea de sânge se face la un interval de minimum două luni, fără a depăşi cinci donări pe an pentru barbaţi şi patru donări pe an pentru femei’, au precizat reprezentanţii DSP Vaslui.

Potrivit legii, fiecare donator de sânge primeşte un card în valoare de 280 lei, scutire la locul de muncă în ziua donării, adeverinţă de reducere 50% la transportul în comun pentru 30 de zile şi beneficiază de teste de laborator.

Donarea de sânge la Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguină Bârlad, din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 11, se poate face de luni până vineri, în intervalul orar 7:30-12:00. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă)