Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vaslui: Direcţia de Sănătate Publică face apel către populaţie să doneze sânge

Vaslui: Direcţia de Sănătate Publică face apel către populaţie să doneze sânge

Vaslui: Direcţia de Sănătate Publică face apel către populaţie să doneze sânge

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 ianuarie 2026, 15:51

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui fac apel la populaţia din judeţ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, care se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de donatori.

Autorităţile sanitare au transmis că, pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor, este nevoie de o donare regulată de sânge deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată.

‘Din cauza faptului că sângele este perisabil este nevoie de donări constante pentru a dispune de sânge oricând şi oriunde este nevoie. Recoltarea de sânge se face în condiţii stricte de siguranţă, de către personal medical calificat, materialul de recoltare fiind steril şi de unică folosinţă, deci nu prezintă risc de îmbolnăvire. Se recoltează sânge persoanelor sănătoase, cu vârste cuprinse între 18 şi 60 ani, cu greutatea corporală peste 55 de kilograme în cazul femeilor şi peste 60 de kilograme în cazul bărbaţilor. Donarea de sânge se face la un interval de minimum două luni, fără a depăşi cinci donări pe an pentru barbaţi şi patru donări pe an pentru femei’, au precizat reprezentanţii DSP Vaslui.

Potrivit legii, fiecare donator de sânge primeşte un card în valoare de 280 lei, scutire la locul de muncă în ziua donării, adeverinţă de reducere 50% la transportul în comun pentru 30 de zile şi beneficiază de teste de laborator.

Donarea de sânge la Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguină Bârlad, din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 11, se poate face de luni până vineri, în intervalul orar 7:30-12:00. (Agerpres/ FOTO imagine ilustrativă)

Etichete:
(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 16:18

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale

Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi...

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Șase percheziții la suspecți de braconaj, în trei comune din județul Botoșani
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 16:10

Șase percheziții la suspecți de braconaj, în trei comune din județul Botoșani

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au pus în executare, astăzi,  șase mandate de percheziție domiciliară pe...

Șase percheziții la suspecți de braconaj, în trei comune din județul Botoșani
Galaţi: Consilier local din comuna Ţepu, cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 15:45

Galaţi: Consilier local din comuna Ţepu, cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev

Un consilier local din comuna Ţepu, judeţul Galaţi, este cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev, în curtea şcolii din...

Galaţi: Consilier local din comuna Ţepu, cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev
Primarul municipiului Botoşani cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 15:19

Primarul municipiului Botoşani cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative

Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative,...

Primarul municipiului Botoşani cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 15:00

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. Totuşi, cerul...

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 12:32

(AUDIO) Tot mai mulți ieșeni își achită taxele înainte de 31 martie

Numărul persoanelor din municipiul Iași, care și-au achitat, până acum, taxele și impozitele, este dublu față de perioada similară din 2025....

(AUDIO) Tot mai mulți ieșeni își achită taxele înainte de 31 martie
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 11:50

(AUDIO) Rezultat remarcabil pentru Iași: Alexia Teodoru, elevă la Colegiul ”Garabet Ibrăileanu”, în top la Campionatele EurAsiatice de Dezbateri pentru Elevi

Rezultat remarcabil pentru o elevă din Iași obținut la Campionatele EurAsiatice de Dezbateri pentru Elevi, desfășurate la Istanbul, în perioada...

(AUDIO) Rezultat remarcabil pentru Iași: Alexia Teodoru, elevă la Colegiul ”Garabet Ibrăileanu”, în top la Campionatele EurAsiatice de Dezbateri pentru Elevi
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 10:12

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, circulația tramvaielor și autobuzelor prin Piața Unirii va fi întreruptă

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Iașul sărbătorește Unirea Principatelor Române. Pentru buna desfășurare a manifestărilor din centrul orașului,...

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, circulația tramvaielor și autobuzelor prin Piața Unirii va fi întreruptă