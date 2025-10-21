Valoarea coşului minim de consum a crescut

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 06:23

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent al unei familii formate din 2 adulţi şi 2 copii a crescut în septembrie la 11.370 de lei pe lună, cu aproape 9% mai mult faţă de 2024, potrivit unei estimări a Fundaţiei Friedrich Ebert România.

Redactorul RRA, Mihaela Dragomir a realizat o sinteză pe această temă:

Creşterea valorii totale a coşului de consum în acest an este determinată de majorarea costurilor pentru majoritatea capitolelor, şi în special la alimentaţie, la achiziţia de locuinţe şi la cheltuielile cu locuinţa. De altfel, procentual, cheltuielile cu locuinţa au crescut cel mai mult, cu peste 22%, arată datele Fundaţiei. Calculele evidenţiază că valoarea coşului pentru o familie de 2 adulţi şi 1 copil este de 9.343 de lei pe lună, pentru 2 adulţi fără copii, uşor peste 7.000 de lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură, 4.322 de lei lunar. Potrivit organizaţiei, aceste estimări sunt derivate, fiind mai puţin precise decât cea a valorii coşului minim pentru familia de referinţă, alcătuită din 2 adulţi şi 2 copii. Recalcularea valorii coşului minim de consum s-a realizat în baza indicilor de preţuri comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru luna septembrie, raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe lângă nevoile imediate necesare supravieţuirii, adăpost şi alimentaţie, coşul minim pentru un trai decent acoperă o serie de nevoi curente, cum ar fi: îmbrăcăminte, igiena personală, educaţia, îngrijirea sănătăţii, transportul, comunicaţiile, recreerea, precum şi eventuale cheltuieli neprevăzute, cum ar fi problemele de sănătate sau evenimentele familiale.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro