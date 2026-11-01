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(UPDATE/VIDEO) Iaşi: Microbuz cu 20 de persoane răsturnat într-o curbă în localitatea Ţigănaşi. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

(UPDATE/VIDEO) Iaşi: Microbuz cu 20 de persoane răsturnat într-o curbă în localitatea Ţigănaşi. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 noiembrie 2026, 20:45

UPDATE 20:45 – La acest moment, 5 dintre cele 7 persoane care au necesitat asistență medicală au fost preluate de echipajele medicale și au plecat către unități spitalicești pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Intervenția este în dinamică.

Accident rutier cu victime multiple în localitatea Țigănași, județul Iași.

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, în această seară, în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, după ce un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, în accident fiind implicate 20 de persoane, dintre care două sunt inconştiente, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

 

La locul intervenției au fost mobilizate echipaje din cadrul ISU IAȘI și SAJ IAȘI. Totodată, dispozitivul a fost suplimentat cu forțe și mijloace de intervenție din cadrul ISU Vaslui.

În total, la intervenție participă 2 echipaje de stingere, 1 echipaj de descarcerare, 2 autospeciale pentru transport victime multiple, 5 ambulanțe SMURD, 5 ambulanțe SAJ.

Misiunea este în dinamică, echipajele continuând evaluarea medicală a persoanelor implicate. (Radio Iași/ ISU Iasi/ FOTO ISU Iasi)

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