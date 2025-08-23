(UPDATE) Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, la Chişinău

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 august 2025, 12:26

UPDATE – Premierul României, Ilie Bolojan, aflat în vizită de lucru la Chişinău, a declarat, după întâlnirea cu omologul său, Dorin Recean, că vor fi construite noi punţi de apropiere între România şi Republica Moldova.

El a mai spus că Bucureştiul va continua să sprijine ferm parcursul european al statului vecin, oferind expertiză prin mecanisme bilaterale şi europene.

La rândul său, şeful executivului de la Chişinău a mulţumit României pentru ajutorul oferit, inclusiv în domeniul energetic. De asemenea, el a vorbit despre proiectele legate de modernizarea infrastructurii de frontieră, care să faciliteze circulaţia mai rapidă a oamenilor şi a mârfurilor. (Rador)

UPDATE – Prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat în vizită în Republica Moldova, a fost primit sâmbătă dimineaţa, cu onoruri militare, de către omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău.

În cadrul ceremoniei oficiale au fost intonate imnurile celor două state.

După ceremonia cu onoruri militare, cei doi oficiali vor avea convorbiri bilaterale, urmate de declaraţii comune de presă.

În cursul dimineţii cei doi premieri au făcut şi un scurt tur al vămii Albiţa şi au vizitat punctele de lucru.

Ilie Bolojan efectuează sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuţiile de la Chişinău se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

Cei doi premieri vor fi prezenţi apoi la Festivalul Tezaur Naţional 2025, în satul Horeşti, raionul Ialoveni, după care se vor întâlni cu cetăţenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Preşedinţiei. (Agerpres/ FOTO radiochisinau.md)

Premierul Ilie Bolojan se va afla astăzi la Chişinău, pentru convorbiri cu preşedinta Maia Sandu şi omologul său Dorin Recean.

Şeful Executivului de la Bucureşti vrea să reconfirme cu acest prilej sprijinul ferm al României pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Detalii în relatarea Victoriei Cernea de la Radio Chişinău: Conform programului anunţat, vizita va începe cu ceremonia de întâmpinare a prim-ministrului României la sediul guvernului la Chişinău. După întrevedere, premierii Ilie Bolojan şi Dorin Recean vor face declaraţii de presă. Şefii Executivelor cele două ţări se vor deplasa apoi în comuna Horeş, raionul Ialoveni, pentru a participa la festivalul „Tezaur Naţional”. Apoi vor avea o întâlnire cu locuitorii din regiune la Casa de Cultură din localitatea Bardar. De asemenea, Ilie Bolojan va fi primit de preşedinta Maia Sandu. Aceasta este prima vizită pe care Ilie Bolojan o întreprinde la Chişinău în calitate prim-ministru. El a mai fost în Republica Moldova în martie, dar ca preşedinte interimar al României. Săptămâna viitoare, pe 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române, la Chişinău este aşteptat şi preşedintele României, Nicuşor Dan, iar pe 27 august, de Ziua Independenţei, la invitaţia preşedintei Maia Sandu, în Republica Moldova vor veni preşedintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk. Prin prezenţa lor, partenerii europeni îşi reconfirmă încrederea în Republica Moldova şi sprijinul pentru drumul nostru european – a transmis administraţia prezidenţială de la Chişinău. (Rador)