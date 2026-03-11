(UPDATE) Parlamentul a aprobat dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane

UPDATE ORA 18:00/ Plenurile reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au aprobat, cu majoritate de voturi, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan, referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Hotărârea Parlamentului a fost adoptată cu 272 de voturi pentru, 18 împotrivă şi cinci abţineri.

UPDATE ORA 14:00/ Președintele Nicușor Dan a prezentat concluziile sedinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a țării.

El a anunțat că a fost aprobată dislocarea temporară a unor echipamente și forțe americane în România în contextul războiului cu Iranul, dar a adăugat că aceasta se va realiza în măsura în care Parlamenetul o va aproba.

Totodată, șeful statul a dat asigurări că acest lucru va întări securitatea țării noastre.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte în această dimineaţă la Palatul Cotroceni – pe agendă urmând să figureze, printre altele, situaţia din Orientul Mijlociu, în contextul unei posibile dislocări temporare de capabilităţi militare în România.

În mediul online au apărut informaţii cu privire la posibila sosire la baza aeriană Mihail Kogălniceanu a unor avioane şi detaşamente militare americane.

Pe agenda discuţiilor va figura şi problema impactului crizei de pe piaţa petrolului asupra ţării noastre, care a provocat majorări la pompă.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a prezentat guvernului mai multe scenarii, între care şi o micşorare a accizelor şi taxelor la carburanţi pe o perioadă limitată de timp, idee respinsă de preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat, ieri, la o reuniune prin videoconferinţă a grupului de state „Prietenii competitivităţii”, nevoia şi importanţa unor măsuri urgente pentru scăderea preţului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei şi cetăţenilor, să fie relansată competitivitatea economiei europene şi stimulată industria, într-un context agravat recent de creşterea preţurilor la petrol şi gaze.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)