(UPDATE) Noi explozii auzite la Dubai, Doha şi Manama

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 10:27

Corespondenţi ai AFP au auzit două serii de explozii duminică dimineaţă la Dubai, a două zi după începutul atacurilor Iranului în Golf, drept ripostă la loviturile americane şi israeliene care l-au ucis pe ghidul suprem iranian, relatează AFP.

O primă serie de explozii a fost auzită mai devreme în cursul nopţii la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, dar şi la Doha, în Qatar, şi în capitala Bahreinului, Manama.

La Doha a putut fi văzută o coloană neagră de fum duminică dimineaţă, după mai multe explozii puternice, potrivit unui jurnalist al AFP.

Norul de fum era vizibil în partea de sud a oraşului, după ce Iranul a vizat cu lovituri de rachete şi drone baze americane în statele Golfului, drept ripostă la loviturile americano-israeliene care s-au soldat cu uciderea ghidului suprem Ali Khamenei.

Potrivit postului de televiziune din Qatar Al-Jazeera, cel puţin 11 explozii au fost auzite la Doha, relatează dpa.

Potrivit Ministerului de Interne din Qatar, un incendiu de proporţii reduse a fost declanşat de fragmente căzute după ce o rachetă a fost interceptată într-o zonă industrială. Nu au existat persoane rănite în urma incidentului, a precizat sursa citată.

Explozii au fost auzite şi la Manana, capitala Bahreinului. Martori oculari au vorbit despre cel puţin patru explozii puternice. În acest context, au circulat pe social media imagini cu un hotel lovit din Manama. Agenţia de ştiri dpa precizează că aceste imagini nu au putut fi verificate independent. (Agerpres/ FOTO imagine AI)

