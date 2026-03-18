(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 23:26 / actualizat: 19 martie 2026, 6:15

UPDATE – Scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate în urma scufundării, ieri, a unui remorcher la 8,6 km în largul Portului Midia, a anunţat aseară, într-o postare pe Facebook, ministrul Apărării, Radu Miruţă.

S-a intervenit cu un sonar şi o barocameră, iar două echipe de scafandri s-au scufundat la 26 de metri adâncime, unde au găsit epava scufundată şi au adus la suprafaţă corpul neînsufleţit al celui de-al doilea marinar. Trei marinari sunt încă daţi dispăruţi, iar căutările vor fi reluate astăzi. Rador

UPDATE – 18:25 – Continuă căutările celor patru marinari daţi dispăruţi după accidentul naval de azi-dimineaţă în care un remocher sub pavilion românesc s-a răsturnat în Portul Midia de la Marea Neagră.

A fost deja confirmat decesul unui alt membru al echipajului. La solicitarea Autorităţii Navale Române, Forţele Navale trimit în zonă scafandri militari şi echipamente de cercetare subacvatică pentru a găsi epava remorcherului şi persoanele dispărute.

Corespondentul RRA Sorin Cealera relatează: Incidentul s-a produs în jurul ore 8:40, când remorcherul Astana al companiei Midia Marine Terminal efectua manevrele de asistenţă pentru tancul petrolier Amades sub pavilion Insulele Marshall, care urma să acosteze într-un terminal offshore al Portului Midia. Potrivit datelor preliminare ale Căpităniei Zonale Constanţa, motoarele principale ale remorcherului s-au oprit şi acesta a rămas fără propulsie. Astana s-a răsturnat la câţiva metri de pupa navei Amades, iar în câteva minute s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat cu cei patru membri ai echipajului rămaşi la bord, toţi de naţionalitate română. La acţiunile de căutare şi salvare demarate în cursul dimineţii de echipajele ISU Dobrogea, ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare şi Midia Marine Terminal, s-au alăturat în această după-amiază şi Forţele Navale Române. Autorităţile au deschis un dosar penal. Cauzele şi împrejurările în care s-a produs accidentul sunt încă necunoscute. (Rador)

A fost declarat decesul persoanei care a fost scoasă la mal după scufundarea remorcherului în Portul Midia, încercările de resuscitare a acesteia fiind zadarnice, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ‘Dobrogea’.

Operaţiunile de căutare şi salvare a persoanelor care se aflau la bordul remorcherului scufundat sunt în derulare, existând suspiciuni că ar exista alţi patru decedaţi, a informat Autoritatea Navală Română (ANR).

Potrivit ANR, autorităţile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare.

‘La faţa locului au intervenit de urgenţă mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost extrasă din apă şi se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare’, se arată în comunicatul transmis de ANR.

Cercetările în acest caz sunt efectuate sub coordonarea procurorilor.

Reprezentanţii Rafinăriei Petromidia au informat că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

‘În acest moment, situaţia este gestionată de autorităţile cu competenţă în domeniu – ISU ‘Dobrogea’ Constanţa şi ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranţă, neexistând riscuri suplimentare’, se mai arată în comunicatul transmis de companie.

La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie – elicopterul SMURD, trei echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa, un echipaj SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de stingere incendii, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri.