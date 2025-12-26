(UPDATE) Bacău: Două persoane se află în stare critică în urma exploziei puternice urmate de un incendiu, produsă într-un bloc din Oneşti

UPDATE – În urma exploziei puternice urmate de un incendiu, produsă în noaptea de joi spre vineri într-un bloc de locuințe din municipiul Onești, județul Bacău, două persoane se află în stare critică.

La prima evaluare efectuată în Unitatea de Primiri Urgențe, bărbatul prezenta arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală, iar femeia pe circa 60%, la nivelul capului, gâtului, toracelui și membrelor.

Situația s-a dovedit însă mult mai gravă după internarea în secția de Terapie Intensivă. Reevaluarea medicală a arătat că femeia suferise arsuri de gradul II–III pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar bărbatul pe circa 65%. Ambii pacienți au fost supuși intervențiilor medicale de urgență, în sala de operații, unde li s-au toaletat arsurile și li s-a aplicat tratamentul specific.

În prezent, cei doi sunt internați în stare critică în secția ATI, fiind ventilați mecanic, iar echipele medicale depun eforturi continue pentru a le menține funcțiile vitale. În paralel, autoritățile medicale încearcă să identifice soluții pentru transferul pacienților în străinătate, în centre specializate pentru mari arși.

Demersurile sunt însă generate de o realitate alarmantă: în unitățile de profil din România nu a fost identificat niciun loc disponibil pentru tratarea acestor cazuri extrem de grave. Situația readuce în atenție problema cronică a insuficienței locurilor în centrele pentru mari arși din țară, o vulnerabilitate majoră a sistemului medical, care, în astfel de situații-limită, obligă la căutarea de soluții în afara granițelor. (Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO G Pop)

Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii, urmată de un incendiu, care s-a produs în noaptea de joi spre vineri, într-un apartament al unui bloc din municipiul Oneşti, a informat vineri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.

La faţa locului au intervenit cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi pompierii, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD.

‘Sosiţi la faţa locului, pompierii băcăuani au constatat că evenimentul s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul parter şi trei etaje. Două persoane (o femeie şi un bărbat cu vârste de 31 de ani) care se aflau în locuinţă s-au autoevacuat şi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului’, a precizat ISU Bacău.

Victimele au fost transportate la spital de echipajele SAJ şi SMURD.

Potrivit ISU Bacău, nu a fost necesară evacuarea oamenilor din bloc, iar structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată.