Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași: Ziua Internațională a Poeziei „Împreună prin Vers și Muzică”

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 17:16

Joi, 19 martie 2026, ora 18.30, în Sala „Eduard Caudella” – Casa Balș a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, str. Cuza Vodă nr. 29, va avea loc cea de a III-a ediție a Zilei Internaționale a Poeziei „Împreună prin Vers și Muzică”.

Recitalul de poezie și muzică este organizat de către Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași în colaborare cu Lectoratele de Neogreacă, Polonă, Turcă, Centrul de Limbă Portugheză, Catedra de Limbi clasice: Italiană, Spaniolă de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Comunitatea Elenă din Iași.

Studenții Facultății de Litere vor citi din lirica unor poeți consacrați, în limbile turcă, polonă, portugheză, latină, italiană, greacă veche și neogreacă. Lector univ. dr. Iuliana Moraru de la Facultatea de Teatru va recita versiunile poetice în limba română ale poemelor, iar Ansamblul „Floralia-instrumental” coordonat de conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă, de la Facultatea de Interpretare Muzicală, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice va interpreta muzică compusă pe texte poetice și muzică tradițională în limbile turcă, polonă, portugheză (fado) și greacă.