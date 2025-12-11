Ascultă Radio România Iași Live
Uniunea Elevilor Reprezentanţi critică modul în care se dau bursele în acest an şcolar

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 13:41

Uniunea Elevilor Reprezentanţi critică modul în care se dau bursele în acest an şcolar.

Elevii sunt nemulţumiţi că bursele de merit se acordă acum doar pentru cel mult 15 la sută dintre copiii unei clase, faţă de 30 de procente cât era înainte, de implementarea mediei minime de 9 şi de extinderea criteriilor restrictive privind absenţele nemotivate. O altă supărare este legată de eliminarea burselor de performanţă şi de rezilienţă.

Felicia Mocanu are detalii: Reprezentanţii elevilor atrag atenţia asupra faptului că aceste modificări au fost aprobate fără o consultare reală a acestora. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a justificat aceste schimbări, spunând că dacă începem să ne plătim copiii ca să vină la şcoală şi să ia note mari, esenţa educaţiei se pierde. La rândul lor, elevii susţin că bursele îi ajută să rămână în şcoală, să îşi acopere costurile de bază şi să îşi permită să înveţe în condiţii decente. În România, educaţia este teoretic gratuită, susţine aceştia. În practică, elevii şi familiile lor sunt nevoiţi să suporte costuri pentru manuale şi auxiliare suplimentare, transport, rechizite, activităţi obligatorii neacoperite financiar.

Carolina Savin, preşedinta Uniunii Elevilor Reprezentanţi: Că s-a mişorat numărul de elevi este o problemă. Au scos bursele olimpice, adică elevii care învaţă şi se pregătesc câţiva ani la înălţime pentru o olimpiadă internaţională sau naţională acum nu mai primesc nimic în schimb, nicio bursă de merit.

Acum doar 15% dintr-o clasă beneficiază de burse.

Carolina Savin: Da, cu menţiunea să aibă 10% la purtare şi minim 9% media generală. Am observat că sunt mult mai puţin determinati să înveţe. De exemplu, la mine în clasă putem să luăm doar trei dintre noi bursă şi automat dacă văd că de la începutul anului se duc un pic în jos cu notele, încep să renunţe de tot. Îi motivau foarte tare să înveţe.

Uniunea Elevilor Reprezentanţi solicită ministrului Educaţiei şi Cercetării să regândească sistemul de burse şi să sprijine elevii din România. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

