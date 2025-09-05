Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 13:29

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc şi astăzi, în Piaţa Victoriei din capitală. Oamenii sunt nemulţumiţi de măsurile de austeritate luate de guvern şi protestează de aproximativ trei săptămâni, fie prin pichetarea Ministerului Educaţiei, fie prin demonstraţii în Bucureşti şi în ţară.

Liderii de sindicat avertizează în continuare că profesorii vor boicota începutul de an şcolar la 8 septembrie, nemulţumiţi, între altele, de majorarea normei didactice, creşterea numărului de elevi dintr-o clasă şi comasarea şcolilor.

Reporterul RRA Diana Surdu:  Luni, 8 septembrie, profesorii din toată ţara, într-adevăr, vor protesta în Bucureşti, iar cei care nu ajung în capitală vor boicota începutul de an şcolar. Ce înseamnă concret acest lucru, ne explică un profesor /de educaţie/ din sectorul 4 prezent aici, în Piaţa Victoriei.

-: Elevii sunt primiţi la clasă. Nu se fac festivităţi de deschidere a anului şcolar, nu se fac activităţi de împărţire a manualelor şcolare, de catalog, discuţiile cu părinţii. Aceasta înseamnă boicot şi nu se taie salariul profesorului.

Pentru protestul de luni, pe lângă dascălii din toată ţara care vor participa la această manifestaţie, şi-au exprimat deja sprijinul activişti şi studenţi. În ceea ce priveşte programul şcolilor începând de marţi, 9 septembrie, sindicaliştii fac chiar astăzi un referendum pentru a decide ce formă de protest vor adopta, iar rezultatele ar putea fi făcute publice chiar în această seară. Deşi profesorii sunt în stradă de atâtea săptămâni, ministrul educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să ducă luni copiii la şcoadă, optimist că vor începe cursurile. (Rador/ FOTO Diana Surdu)

