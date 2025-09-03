Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Un grup de lucru din guvern va identifica măsurile pentru reducerea cu 10% a posturilor din administraţia locală

Un grup de lucru din guvern va identifica măsurile pentru reducerea cu 10% a posturilor din administraţia locală

Un grup de lucru din guvern va identifica măsurile pentru reducerea cu 10% a posturilor din administraţia locală

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 11:08

Până la jumătatea lunii, un grup de lucru din guvern va identifica măsuri pentru reducerea cu 10% a posturilor din administraţia locală.

Premierul Ilie Bolojan a aununţat că aceasta este una dintre concluziile întâlnirii de marți, de la Palatul Cotroceni, dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei guvernamentale. El a adăugat, într-un interviu televizat, că vor fi analizate şi variante pentru diminuarea numărului de posturi din administraţia publică centrală.

Ilie Bolojan: Până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura Guvernului, va analiza toate soluţiile în aşa fel încât să finalizăm şi acest pachet, urmând ca efectul pe care îl obţinem ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efectiv ocupate, adică personal, iar în paralel, sigur, să lucrăm şi pentru reducerea posturilor în administraţia centrală, unde şi aici e loc de reduceri de personal pentru că, analizând câteva instituţii, am constatat că personalul este supradimensionat şi sunt convins că lucrurile pot funcţiona cu economii importante şi în administraţia centrală sau în serviciile deconcentrate ale statului în fiecare judeţ.

În acelaşi interviu, Ilie Bolojan afirma că sprijinirea Republicii Moldova cu energie reprezintă o chestiune de responsabilitate naţională pentru România. El a precizat că energia este livrată la aceleaşi preţuri ca pe piaţa internă şi că ajutorul acordat nu implică sume care să afecteze bugetul de stat.

Declaraţia vine după ce opoziţia a acuzat că majorarea taxelor şi impozitelor ar avea ca scop şi susţinerea financiară a Ucrainei şi a Republicii Moldova. Bolojan a respins acuzaţiile, afirmând că deficitul bugetar este generat de cheltuieli ridicate cu pensiile şi salariile, un aparat administrativ supradimensionat şi de venituri insuficiente.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Sindicatele din administraţie anunţă că vor declanşa greva generală
Naţional miercuri, 3 septembrie 2025, 11:01

Sindicatele din administraţie anunţă că vor declanşa greva generală

Sindicatele din administraţie anunţă că vor declanşa greva generală, dacă guvernul nu renunţă la decizia de a desfiinţa masiv posturi din...

Sindicatele din administraţie anunţă că vor declanşa greva generală
Ministrul Daniel David: Sunt convins că elevii vor fi primiţi în şcoli pe 8 septembrie
Naţional marți, 2 septembrie 2025, 18:32

Ministrul Daniel David: Sunt convins că elevii vor fi primiţi în şcoli pe 8 septembrie

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi-a manifestat convingerea că elevii vor fi primiţi în şcoli pe 8 septembrie şi că vor...

Ministrul Daniel David: Sunt convins că elevii vor fi primiţi în şcoli pe 8 septembrie
Ministerul Educaţiei: Nu vor fi probleme până la sfârşitul anului cu plata salariilor şi burselor
Naţional marți, 2 septembrie 2025, 10:19

Ministerul Educaţiei: Nu vor fi probleme până la sfârşitul anului cu plata salariilor şi burselor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a precizat marţi că nu vor fi probleme până la sfârşitul acestui an în privinţa acoperirii sumelor...

Ministerul Educaţiei: Nu vor fi probleme până la sfârşitul anului cu plata salariilor şi burselor
METEO: Două zile caniculare în mai multe județe din țară
Naţional marți, 2 septembrie 2025, 10:14

METEO: Două zile caniculare în mai multe județe din țară

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 02-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 02 septembrie, interval orar 12 – 21; Zonele afectate...

METEO: Două zile caniculare în mai multe județe din țară
Naţional marți, 2 septembrie 2025, 10:08

Palatul Victoria: Conferință de presă a premierului Ilie Bolojan

Conferința de presă a premierului Bolojan survine pe fondul unor tensiuni în coaliția de guvernare legate de măsurile de reformă vizate de...

Palatul Victoria: Conferință de presă a premierului Ilie Bolojan
Naţional marți, 2 septembrie 2025, 09:11

MApN: Atac aerian rus la graniţa cu Ucraina; patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc

Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian naţional, după ce, în noaptea de luni spre marţi, sistemele de supraveghere radar ale MApN au...

MApN: Atac aerian rus la graniţa cu Ucraina; patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
Naţional marți, 2 septembrie 2025, 07:55

Coaliția, convocată la Cotroceni de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a convocat marți partidele din coaliția guvernamentală la Palatul Cotroceni, după ce executivul și-a asumat...

Coaliția, convocată la Cotroceni de președintele Nicușor Dan
Naţional marți, 2 septembrie 2025, 06:30

Pe 8 septembrie, sindicatele din educaţie vor boicota începutul de an şcolar

Sindicatele din educație reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul guvernului și vor organiza un...

Pe 8 septembrie, sindicatele din educaţie vor boicota începutul de an şcolar