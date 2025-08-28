Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » #Ucraina: Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu mai mulți morţi şi zeci de răniţi

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 08:55

UPDATE – Un atac lansat de Rusia în timpul nopţii asupra capitalei ucrainene, Kiev, a cauzat moartea a cel puţin opt persoane, între care şi un copil, a anunţat joi preşedintele Volodimir Zelenski.

„Rusia alege rachete balistice în locul mesei negocierilor”, a scris Zelenski pe X, lansând un apel la noi sancţiuni asupra Moscovei. „Alege să continue crimele în loc să pună capăt războiului”, a adăugat liderul ucrainean.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat pe Telegram că atacul rusesc cu drone şi rachete a provocat rănirea a 38 de persoane, dintre care 30 au fost transportate la spital.  Reuters

Forţele ruse au lansat un atac de amploare cu drone şi rachete asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, provocând moartea a patru persoane şi rănirea a 20 şi avariind clădiri rezidenţiale în mai multe cartiere ale oraşului, au anunţat joi oficiali ucraineni, citaţi de Reuters şi AFP.

Ministrul de interne Igor Klîmenko a postat pe Telegram că printre cei patru morţi se află doi copii şi că numărul răniţilor este mai mare de douăzeci. Primarul Vitali Kliciko a avansat un bilanţ de 22 de răniţi, între care trei copii.

Administraţia militară a capitalei Ucrainei susţine că în atac au fost utilizate drone şi rachete.

‘Din nefericire, stilul rus este tipic în atacurile lor’, a postat pe Telegram Timur Tkancenko, şeful administraţiei militare a Kievului.

‘Lovituri combinate, din diferite direcţii. Şi vizarea sistematică a unor clădiri rezidenţiale obişnuite’, a adăugat el.

Oficialii ucraineni au menţionat că numeroase clădiri au fost avariate, între care mai multe blocuri turn.

Timur Tkancenko a precizat că au fost lovite două blocuri de apartamente aflate pe ambele maluri ale râului Nipru.

În cartierul Darnîţki, o suburbie din estul oraşului, un imobil cu cinci etaje a fost parţial distrus, a spus el, şi echipele de salvare caută locuitori blocaţi în dărâmături.

Echipele de urgenţă răspund unor apeluri în peste 20 de locuri din capitală, a adăugat el.

Mai multe incendii au izbucnit în diverse zone din oraş.

În imagini postate online pot fi văzute apartamente în flăcări la etajele superioare ale unor blocuri turn şi clădiri din care iese fum. AGERPRES

