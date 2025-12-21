Tronsonul Focşani-Adjud al Autostrăzii Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, urmează să fie deschis circulaţiei

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 09:11

Tronsonul Focşani-Adjud al Autostrăzii Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, urmează să fie deschis circulaţiei marţi.

Proiectul aduce un impuls economic regiunii şi reprezintă un pas semnificativ în modernizarea infrastructurii şi fluidizarea traficului – a spus preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, aflat vineri în vizită pe şantier, alături de autorităţi locale şi judeţene.

Sorin Grindeanu: Mă bucur că s-a reuşit ca înainte de sărbători să se dea drumul la această bucată importantă. Astea sunt investiţii importante pentru români. Lucrurile acestea trebuie să continue cu orice efort de care suntem în stare să putem să facem aceste investiţii, aşa cum anul trecut s-au făcut; fiindcă n-a fost simplu nici anul trecut, în 2024, să facem eforturi să găsim banii necesari ca să facem investiţii de acest tip, de care să se bucure oamenii, să circule mult mai bine, dar, totodată, care înseamnă şi un plus economic extraordinar şi va însemna un plus economic extraordinar pentru această regiune.

Realizator: Anul 2025 se va încheia cu 195 de kilometri puşi în circulaţie pe Autostrada Moldovei din totalul de 319 kilometri, după cum a anunţat pe o reţea de socializare directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Rador/FOTO Facebook IrinelScriosteanu