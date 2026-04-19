Tribunalul Iași: barierele din campusul Tudor Vladimirescu, montate ilegal

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 08:25

Barierele de acces în campusul studențesc Tudor Vladimirescu din municipiul Iași au fost montate ilegal și, prin urmare, vor fi eliminate.

Așa a decis Tribunalul Iași pe data de 5 martie, însă abia acum a fost redactată pronunțarea Curții.

Mai multe aflăm de la Constantin Mihai: ”Pe scurt, judecătorii recunosc dreptul de proprietate al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași asupra campusului studențesc Tudor Vladimirescu, dar acest lucru nu înseamnă că se instituie și controlul asupra căilor de acces din campus. Străzile sunt ale universităii, dar reprezintă căi de acces unice pentru riveranii din zonă. Alte căi de access nu sunt. Ca atare, fără bariere, fără plăți pentru acces în campus. Juridic vorbind, Tribunalul Iași a anulat autorizația de construire a barierelor. Scurt istoric, în 2019 apare ideea modernizării campusului. Unul din proiecte prevedea și modernizarea cărilor de acces și a parcărilor. Au fost create aproape 460 de locuri de parcare. Au fоst asfaltate cele 3 artere de circulație din campus, dar au fost montate și bariere cu plată. 4 pe intrare și 3 la ieșire. Dacă se stă sub o oră, în campus, nu plătești. Dacă ai stat peste o oră? Plătești. Cei care stau în zonă nu au fost de acord cu acest sistem. Nu au fost dacă au de acord nici acele persoane care desfășoară activități. Respectiv, cei care au pizzerii, terenuri de sport, cafenele în zonă. Evident, conducerea universității va face recurs. Termenul este foarte scurt, doar până la 1 mai. Cele două părți aflate în conflict juridic refuză orice detaliu pe această temă. Universitatea Tehnică a plătit aproape 650.000 de euro pe întregul sistem de acces în campus.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)