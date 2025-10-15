Ascultă Radio România Iași Live
Trei cutremure de intensitate medie în România

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 11:43

Două cutremure de pământ au avut loc în această dimineaţă în România.

Primul seism s-a produs la ora 7 şi 57 de minute, în judeţul Satu Mare, şi a avut o magnitudine de 4 pe scara Richter.

O jumătate de oră mai târziu s-a produs un cutremur şi în zona seismică Vrancea, la Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 3,3 pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Un al treilea seism a avut loc în Marea Neagră, tot în jurul orei 8 şi 30 de minute şi a avut o magnitudine de 3,3. Luna aceasta, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe scara Richter.

În acest an, cele mai mari cutremure, ambele de 4,4, au avut loc în februarie, în judeţul Buzău, respectiv în mai în judeţul Vrancea. 

