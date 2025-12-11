Trei asociații de profil militează pentru solidaritate cu magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție își reafirmă sprijinul pentru magistrații care semnalează public situații ce afectează independența justiției.

Cele trei organizații amintesc că OECD a cerut României reguli clare pentru protejarea judecătorilor și procurorilor avertizori de integritate.

Ele solicită autorităților să nu exercite presiuni și să nu inițieze cercetări disciplinare împotriva magistraților care își exprimă opiniile.

Reprezentanții subliniază că reducerea la tăcere a vocilor critice este un atac la statul de drept.

Organizațiile atrag atenția că sancționarea acestor opinii încurajează tăcerea și vulnerabilitatea sistemului. Ele cer CSM să își exercite rolul de garant al independenței justiției.

În final, solicită Guvernului și Parlamentului un cadru legal care să protejeze integral magistrații-avertizori. (Comunicat de presă/ FOTO AI)