Trei asociații de profil militează pentru solidaritate cu magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 17:05

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 15:09

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare; situaţie toxică şi încordată

Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă, iar conducerea instituției a criticat acuzațiile lansate în documentarul Recorder....

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 13:41

Uniunea Elevilor Reprezentanţi critică modul în care se dau bursele în acest an şcolar

Uniunea Elevilor Reprezentanţi critică modul în care se dau bursele în acest an şcolar. Elevii sunt nemulţumiţi că bursele de merit se...

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 13:38

Leul s-a depreciat uşor, joi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat uşor, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0898 lei, în...

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 11:18

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia unele cazuri prezentate în documentarul Recorder

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că i-au atras atenţia în mod deosebit unele cazuri prezentate în documentarul Recorder, în care,...

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 09:03

Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Este pentru...

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 07:18

Președintele Nicușor Dan susține că există o vină a politicului pentru faptul că a scăzut în intensitate lupta anticorupție, dar în...

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 06:49

Prim-ministrul Ilie Bolojan declară că săptămâna viitoare se va lua o decizie în ce priveşte nivelul salariului minim pentru anul 2026 şi că...

Naţional joi, 11 decembrie 2025, 06:00

Guvernul are pe agenda şedinţei de joi mai multe proiecte de lege care modifică legislaţia actuală privind combaterea hărţuirii şi violenţei...

