Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 19:28

Tot mai mulţi români devin ţinte ale infractorilor cibernetici.

Folosind inteligenţa artificială, aceştia îşi diversifică metodele de lucru, care devin tot mai credibile şi eficiente.

În Vrancea, de la începutul anului, aproape 80 de persoane au căzut victime infracţiunilor cibernetice în mediul online, iar anul trecut, circa 400 de vrânceni au depus plângeri la Poliţie, vizând acelaşi tip de fapte penale.

Cele mai des întâlnite metode de înşelăciune în mediul online sunt cele care vizează conturile bancare, spune Larisa Ochean, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea.

Larisa Ochean: Cele mai frecvente metode întâlnite sunt phishing-ul, prin care sunt compromise datele personale şi bancare, precum şi tranzacţiile frauduloase rezultate din furtul sau pierderea cardurilor bancare. De asemenea, autorii folosesc identităţi false pentru a obţine bani sau alte beneficii materiale. Sunt întâlnite şi metode precum metoda „Accidentul”, în care victimele sunt convinse să trimită bani în situaţii urgente inventate, precum şi fraudele de tip relaţional, unde autorii câştigă încrederea victimelor prin relaţii online şi ulterior solicită bani. În plus, există înşelăciuni legate de investiţii false în criptomonede sau acţiuni, dar şi fraude realizate prin aplicaţii de comunicare şi reţele sociale, unde victimele sunt atrase în diverse scheme prin mesaje înşelătoare. De asemenea, apar frecvent anunţuri false pe platforme de vânzări online.

Conform Directoratului Naţional de Securitate Cibernitică, numărul infracţiunilor de acest tip în România este în creştere accelerată şi aproximativ una din 25 de victime reuşesc să îşi recupereze parţial sau integral banii care fac obiectul infracţiunilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)