Tinerii care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor beneficia, din aprilie, de un program de sprijin

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 10:50

28.000 de tineri din România, care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor putea beneficia, începând cu luna aprilie, de un program de sprijin iniţiat de Ministerul Muncii, prin care vor primi o subvenţie, dacă se angajează pentru prima dată.

Ministrul de resort, Florin Manole, a explicat în ce constă programul: Este vorba despre subvenţionarea timp de 24 de luni a locului de muncă pentru un tânăr: 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, paralel cu subvenţionarea cu 2.250 de lei a primelor 12 luni pentru angajator, deci, ambele părţi au de câştigat. Dar după aceste 24 de luni de subvenţionare este obligatoriu, dacă intri în acest program, să ţii încă 18 luni acel tânăr într-o formă contractuală, contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă recent aprobate de guvern, de stimulente pentru primul loc de muncă vor putea beneficia şi mamele cu cel puţin trei copii în întreţinere, precum şi persoanele care au executat pedepse privative de libertate.