Tinerii care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor beneficia, din aprilie, de un program de sprijin

Tinerii care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor beneficia, din aprilie, de un program de sprijin

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 10:50

28.000 de tineri din România, care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă vor putea beneficia, începând cu luna aprilie, de un program de sprijin iniţiat de Ministerul Muncii, prin care vor primi o subvenţie, dacă se angajează pentru prima dată.

Ministrul de resort, Florin Manole, a explicat în ce constă programul: Este vorba despre subvenţionarea timp de 24 de luni a locului de muncă pentru un tânăr: 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, paralel cu subvenţionarea cu 2.250 de lei a primelor 12 luni pentru angajator, deci, ambele părţi au de câştigat. Dar după aceste 24 de luni de subvenţionare este obligatoriu, dacă intri în acest program, să ţii încă 18 luni acel tânăr într-o formă contractuală, contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă recent aprobate de guvern, de stimulente pentru primul loc de muncă vor putea beneficia şi mamele cu cel puţin trei copii în întreţinere, precum şi persoanele care au executat pedepse privative de libertate. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand
Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand

Piaţa produselor second-hand va fi obligată să respecte reguli mult mai stricte, potrivit unui proiect de ordonanţă pus în dezbatere de...

Ministerul Mediului propune noi reguli pentru piaţa produselor second-hand
Militarii români din Irak au revenit în ţară
Militarii români din Irak au revenit în ţară

Militarii români din Irak au revenit în ţară, pe fondul înrăutăţirii situaţiei din regiune. Alianţa Nord-Atlantică a decis să se retragă...

Militarii români din Irak au revenit în ţară
Preţurile combustibililor continuă să crească
Preţurile combustibililor continuă să crească

Criza din Orientul Mijlociu continuă să influenţeze preţul carburanţilor la noi în ţară. Benzina standard a depăşit pragul de 9 lei pe...

Preţurile combustibililor continuă să crească
România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie
România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie

Preşedintele Nicuşor Dan arată într-o postare pe facebook că alăturarea ţării noastre la acest demers are loc pe fondul implicaţiilor grave...

România se alătură declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertăţii de navigaţie
Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Astfel, un litru de benzină standard, care depăşise, ieri, 9 lei, a ajuns, să astăzi, spre...

Preţurile combustibililor au continuat să crească. Autorităţile pregătesc un set de măsuri care să răspundă crizei legate de preţurile carburanţilor
COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor

Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor,...

COTAR: Criza motorinei va distruge economia ţării, dacă executivul nu ia măsuri de plafonare a preţurilor din benzinării sau de reducere a accizelor
Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!

Centrul Militar Zonal Iaşi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se...

Ești o fire dinamică, ambițioasă și îți surâde ideea de a face parte din familia Armatei României? Orice este posibil! Urmează-ți visul!  Alege cariera militară!
Bugetul de stat pe anul 2026 a fost adoptat

Proiectul legii bugetului de stat pe 2026 a fost adoptat de plenul reunit al Parlamentului, s-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 împotrivă și...

Bugetul de stat pe anul 2026 a fost adoptat