Tentativele de fraudă prin apeluri telefonice false sunt în creştere, avertizează Asociaţia Română a Băncilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 11:32

Potrivit acesteia, identitatea ANAF, CNAS şi a unor bănci este folosită abuziv pentru a-i înşela pe antreprenori. Victimele sunt contactate de persoane care invocă proceduri de rambursare a TVA sau a contribuţiilor la sănătate.

Preşedinta Comisiei antifraudă din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor, Ramona Rusu: Metoda de fraudare utilizată diferă cu mici forme de la un client la altul. Fie îi spune că pentru a încasa suma de bani respectivă trebuie să efectueze persoana juridică un transfer într-un cont indicat de către presupusul reprezentant ANAF, i se comunică numărul de cont în care trebuie să transfere suma de bani şi valoarea, iar pentru a primi suma de la ANAF trebuie să-şi creeze un rulaj pe cont.

Autorităţile au fost sesizate, iar băncile au emis deja avertizări oficiale. Poliţia recomandă prudenţă şi protejarea datelor bancare personale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)