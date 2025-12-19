Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Teatrul ”Luceafărul” Iași: Ultimele spectacole ale anului 2025, primele spectacole ale lui 2026

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 10:11

Ultimele reprezentații ale lui 2025 sunt programate duminică, 21 decembrie. Este vorba despre cea mai recentă premieră a Teatrului Luceafărul, Scrisoare pentru Moș Crăciun, care se va juca de două ori: de la ora 11, deja sold out, și de la ora 13, mai sunt câteva bilete.

Producția a acumulat aproximativ 7000 de spectatori de la data primei ei întâlniri cu publicul, în primele zile ale lui decembrie, povestea călătoriei lui Moș Crăciun de la Rovaniemi-Finlanda, în Japonia, Kenia, Australia și România fiind foarte apreciată de spectatori. Recordul absolut a fost atins în 11 decembrie, când au fost susținute trei reprezentații într-o singură zi, adică 1200 de privitori s-au delectat cu personajele de la rampă.

Primele spectacole ale lui 2026 sunt programate în prima duminică a noului an, pe 4 ianuarie, când, de la ora 11, se va juca Ursul păcălit de vulpe, iar de la 17.30, Scufița Roșie, ambele la sala mică.

„2025 a fost anul în care Teatrul Luceafărul Iași a aniversat 75 de ani de existență, o bornă importantă în istoria sa instituțională, iar activitatea artistică a fost la înălțimea evenimentului. Am făcut producții noi, am reprezentat Iașul și România la nivel internațional, am participat la festivaluri, am obținut premii, am primit aplauze furtunoase și elogii ale specialiștilor,” precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul Iași.

