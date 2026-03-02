TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo,din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 09:47

Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetăţeni români din Egipt au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, din cauza întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel-Egipt şi a formalităţilor de frontieră, a anunţat compania luni dimineaţa.

‘În aceste condiţii riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potenţial de blocare a operaţiunii curente, dar şi a aeronavelor în Egipt este inevitabil. Pe fondul blocajelor la frontiera terestră Israel- Egipt, informaţii comunicate cu întârziere către TAROM, estimarea timpului de sosire la aeroportul din Cairo al grupurilor de români conduc spre ora 06:00, în cel mai optimist scenariu’, se menţionează în comunicat.

Astfel, pentru cei peste 300 de pasageri, formalităţile de acceptare şi procesare bagaje vor depăşi intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste o oră).

‘În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potenţial de blocare a aeronavelor în Egipt şi impactarea zborurilor TAROM pe destinaţiile curente (echipaje şi aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent. Pentru a evita grăbirea deplasării şi prezentării pasagerilor la aeroport sub presiune – cu risc de blocaje, erori, întârzieri suplimentare sau apariţia unor situaţii tensionate – precum şi impactul asupra operaţiunilor programate, s-a decis amânarea repatrierii şi preluarea grupurilor mâine seară (luni, n.r.) din Cairo, în condiţii operaţionale sigure’, notează compania într-un comunicat transmis în noaptea de duminică spre luni.

Reprogramarea zborurilor speciale pentru seara de 2 martie se realizează în coordonare cu autorităţile române, egiptene, Consulatul României la Cairo şi organizatorii de grupuri.

Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condiţiile operaţionale fiind aliniate pentru desfăşurarea în siguranţă a zborurilor, se mai precizează în comunicat.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 15 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro