Tarifele pe litoral scad cu 60% la final de sezon (patronat)

Tarifele pe litoral scad cu 60% la final de sezon (patronat)

1 septembrie 2025

Începând de luni, 1 septembrie, peste 8.000 locuri de cazare sunt disponibile, în peste 100 de hoteluri ce rămân deschise pe litoral iar, per ansamblu, tarifele scad cu peste 60% faţă de perioada de vârf de sezon, a declarat Corina Martin, preşedinta Asociaţiei patronale Resto Constanţa şi secretar general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

‘A fost o vară grea, în care ne-a lovit în plin reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanţă şi, ca imediată consecinţă – scăderea drastică a numărului de turişti care şi-au mai permis să plece în vacanţă. Consider însă că litoralul românesc a fost doar prima din destinaţiile afectate, deci această reducere importantă a numărului de turişti şi a numărului de nopţi de cazare se va transfera acum către destinaţiile montane, balneare, de agroturism şi de city break – în staţiunile şi în oraşele din România’, a afirmat Corina Martin, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, în această toamnă şi iarnă şi cel puţin în prima jumătate a anului turistic 2026, industria HORECA va fi puternic afectată, iar orice eventuală nouă creştere a TVA va da o lovitură fatală industriei ospitalităţii din România.

‘Traversăm cea mai dificilă perioadă din ultimii 15 ani, exceptând perioada Covid şi solicităm Guvernului adoptarea unor măsuri speciale, care să susţină atât industria, cât şi imaginea turistică a României’, se mai precizează în comunicat.

La rândul său, preşedinte Asociaţiei Patronale EFORIA Turistică, George Lică a subliniat că sezonul turistic 2025 în Eforie a fost unul dintre cele mai slabe din ultimii ani. ‘În loc să fim sprijiniţi pentru a creşte calitatea serviciilor şi a atrage turişti români şi străini, ne confruntăm cu piedici care descurajează dezvoltarea. Dacă această direcţie continuă, sezonul 2026 riscă să fie un eşec pentru întreaga zonă litorală. Este momentul ca autorităţile să înţeleagă că turismul nu poate funcţiona în haos, fără parteneriat, fără viziune şi fără un cadru fiscal predictibil. Altfel, pierdem nu doar turişti, ci şi încrederea celor care au ales să investească aici’, a afirmat George Lică. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

