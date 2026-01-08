Suceava: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” vă invită pe 11 ianuarie la prima reprezentație a anului, Cabaretul cuvintelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 13:15

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava își reia activitatea artistică la scenă cu cea mai recentă producție a sa și unul dintre cele mai iubite spectacole – Cabaretul cuvintelor.

Montat pe scena teatrului de însuși dramaturgul Matei Vișniec, spectacolul Cabaretul cuvintelor a avut premiera pe 18 octombrie 2025, fiind primit de public cu mare entuziasm. Deloc întâmplător, toate reprezentațiile s-au jucat cu sala plină, drept care spectacolul este programat și săptămâna aceasta la sediu, pe 11 ianuarie, de la ora 19:00.

Cu același spectacol marcăm Ziua Culturii Naționale ce va avea loc săptămâna viitorare. Cu acest prilej teatrul sucevean este invitat la Botoșani, de către Memorialul Ipotești, în cadrul evenimentului „Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naționale”, ediția 2026. Spectacolul Cabaretul cuvintelor va avea loc miercuri, 14 ianuarie, ora 18:00, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani.

Dacă preferați să vedeți spectacolul la Suceava, e bine să știți că biletele sunt puse în vânzare prin casieria teatrului sau online, pe www.bilet.ro. Pentru reprezentația de la Botoșani, organizatorii anunță că invitațiile pot fi ridicate de la agenția Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, începând cu data de 8 ianuarie 2026.

Dramaturgul și, în cazul de față, regizorul Matei Vișniec ne propune să pornim într-o călătorie în acest univers în care cuvintele sunt personaje adevărate cu sentimente și acțiuni proprii care trăiesc independent de voința oamenilor. „Am conceput acest spectacol ca un omagiu adus cuvintelor întrucît ele ne conferă statut uman. Dar ştim noi să le preţuim cu adevărat? Ne îngrijim noi destul de limba noastră – principala noastră dimensiune identitară? Iată doar cîteva întrebări cu care am pornit la drum scriind o întreagă carte despre cuvinte. Mi-am imaginat că fiecare cuvînt poate fi un personaj şi poate povesti lucruri importante despre sine: cum a apărut, ce semnificaţii multiple poate îmbrăca, în ce relaţii distante sau cordiale se află cu alte cuvinte, sau cum este maltratat de unii vorbitori. Cei zece actori ai teatrului sucevean încarnează, în acest spectacol, zeci de personaje-cuvinte… Veniţi deci la Cabaretul cuvintelor pentru a petrece împreună un moment savuros de complicitate a tuturor artelor. Dedic acest spectacol celor zece ani de teatru de la Suceava şi deasemenea limbii române pe care eu personal o redescopăr în fiecare zi.”

Matei Vișniec ne invită să savurăm spectacolul Cabaretul cuvintelor în familie. Nu doar adulții, ci și copiii cu vârsta de la 8 ani în sus (care au învăţat deja să scrie la şcoală) se vor regăsi în spectacolul nostru în care actorii-cuvinte cântă, dansează şi spun poveşti.

Text şi regie: Matei Vişniec

Scenografie: Andra Bădulescu Vişniec

Coregrafie: Alice Veliche

Sound design: Claudiu Urse

Songs: Bobo Burlăcianu

Video design: Mihai Nistor

Grafică și light design: Sebastian Raţiu

Distribuţia: Bogdan Amurăriţei, Răzvan Bănuţ, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc.

Vă așteptăm cu drag și vă rugăm să urmăriți pagina noastră de facebook: https://www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/ precum și site-ul teatrului www.teatrulmateivisniec.ro, pentru a afla mai multe informații privind evenimentele noastre.