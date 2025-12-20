Suceava: O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu maşina

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 09:38

O femeie a fost rănită după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat, sâmbătă dimineaţă, în afara părţii carosabile, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, accidentul s-a produs pe raza comunei Moara, iar în maşina răsturnată pe cupolă se afla o singură persoană.

‘Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD. În evenimentul rutier a fost implicată o singură persoană (femeie), neîncarcerată. Victima, conştientă şi cooperantă, a fost preluată de echipajul SMURD, care i-a acordat primul ajutor medical şi a transportat-o la UPU Suceava pentru investigaţii suplimentare’, au precizat reprezentanţii ISU. AGERPRES/FOTO ISU SV