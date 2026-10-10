Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea

Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea

Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 10:58

Peste 100 de pompieri militari, lucrători ai Direcţiei Silvice Suceava şi ai serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din Marginea, Suceviţa şi Horodnic de Sus au intervenit vineri pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Potrivit sursei citate, echipaje ale militarilor din toate subunităţile ISU Suceava s-au deplasat cu autospeciale cu apă, autocamioane, autoşenilate, motopompe şi cu alte mijloace specifice pentru acest tip de intervenţie.

‘La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul litierei şi în subteran, dar şi la nivelul coronamentului unor arbori pe o suprafaţă de aproximativ 15 hectare’, a precizat ISU Suceava.

Pentru a transporta apa în zonele afectate, pompierii militari au realizat sisteme de alimentare prin releu de motopompe şi bazine, pe distanţe de peste 500 de metri. De asemenea, alimentarea cu apă în zonele de ardere a fost efectuată cu ajutorul tractoarelor forestiere, care au transportat bazine de 1.000 de litri şi alte recipiente pentru alimentarea rucsacurilor de stins incendii şi a motopompelor. Pentru asigurarea necesarului de apă, pe lângă autospecialele pompierilor care au asigurat realimentarea de la distanţă, din surse de pe raza comunei Marginea, s-a realizat o lucrare de captare a apei în albia unui pârâu din fondul forestier, cu ajutorul unui buldoexcavator.

Intervenţia a fost îngreunată de relieful montan abrupt, de suprafaţa extinsă afectată de incendiu, de vântul puternic şi de accesul dificil al tehnicii de lucru în zona focarelor.

Misiunea s-a desfăşurat pe tot parcursul zilei de vineri pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării flăcărilor la alte zone împădurite.

Pe timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, pompierii militari şi lucrătorii silvici au rămas în teren pentru a continua misiunea de stingere.

Sâmbătă dimineaţa, echipele de pompieri au fost schimbate. Intervenţia continuă, în cooperare cu lucrătorii silvici şi voluntarii serviciilor pentru situaţii de urgenţă, până la lichidarea incendiului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 10:25

Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 03 – 13 octombrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ,...

Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie
(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 09:25

(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași

Astăzi, la Iași, studenți, profesori și reprezentanți ai industriei IT vor discuta despre modul în care inteligența artificială schimbă...

(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași
Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 08:59

Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”

În cadrul Festivalului Sacrum, a cărui primă ediție se desfășoară la Iași pe parcursul lunii octombrie 2026, la Palatul Culturii va fi...

Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”
Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 08:54

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea

Autorităţile au emis în noaptea de vineri spre sâmbătă două mesaje RO-ALERT, după ce radarele au depistat drone în spaţiul aerian...

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 07:30

Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a 

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala...

Muzeul Unirii Iași: Expoziția Art 98 – Ediția a III-a 
Prim plan vineri, 9 octombrie 2026, 19:30

(FOTO/AUDIO) Lucrarea „Rugăciunea” lui Brâncuşi, expusă la Iași, în cadrul Festivalului de Artă Sacră

Sculptura intitulată „Rugăciune”, realizată de Constantin Brâncuși poate fi admirată, de astăzi, la Muzeul Mitropoliei din Iași, până...

(FOTO/AUDIO) Lucrarea „Rugăciunea” lui Brâncuşi, expusă la Iași, în cadrul Festivalului de Artă Sacră
Prim plan vineri, 9 octombrie 2026, 16:55

(AUDIO) Sute de credincioși continuă să sosească la Iași, pentru pelerinajul prilejuit de Hramul Sf. Parascheva

Este a doua zi de pelerinaj la Iași! Peste 35 de mii de credincioşi s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva și ale Sfântului...

(AUDIO) Sute de credincioși continuă să sosească la Iași, pentru pelerinajul prilejuit de Hramul Sf. Parascheva
Prim plan vineri, 9 octombrie 2026, 15:41

Guvern: Termenul de realizare a spitalelor regionale, prelungit până în 2029

Termenul de finalizare pentru spitalele regionale din Iaşi şi Cluj a fost prelungit până în decembrie 2029, iar pentru spitalul regional de la...

Guvern: Termenul de realizare a spitalelor regionale, prelungit până în 2029