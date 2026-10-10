Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 10:58

Peste 100 de pompieri militari, lucrători ai Direcţiei Silvice Suceava şi ai serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din Marginea, Suceviţa şi Horodnic de Sus au intervenit vineri pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Potrivit sursei citate, echipaje ale militarilor din toate subunităţile ISU Suceava s-au deplasat cu autospeciale cu apă, autocamioane, autoşenilate, motopompe şi cu alte mijloace specifice pentru acest tip de intervenţie.

‘La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul litierei şi în subteran, dar şi la nivelul coronamentului unor arbori pe o suprafaţă de aproximativ 15 hectare’, a precizat ISU Suceava.

Pentru a transporta apa în zonele afectate, pompierii militari au realizat sisteme de alimentare prin releu de motopompe şi bazine, pe distanţe de peste 500 de metri. De asemenea, alimentarea cu apă în zonele de ardere a fost efectuată cu ajutorul tractoarelor forestiere, care au transportat bazine de 1.000 de litri şi alte recipiente pentru alimentarea rucsacurilor de stins incendii şi a motopompelor. Pentru asigurarea necesarului de apă, pe lângă autospecialele pompierilor care au asigurat realimentarea de la distanţă, din surse de pe raza comunei Marginea, s-a realizat o lucrare de captare a apei în albia unui pârâu din fondul forestier, cu ajutorul unui buldoexcavator.

Intervenţia a fost îngreunată de relieful montan abrupt, de suprafaţa extinsă afectată de incendiu, de vântul puternic şi de accesul dificil al tehnicii de lucru în zona focarelor.

Misiunea s-a desfăşurat pe tot parcursul zilei de vineri pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării flăcărilor la alte zone împădurite.

Pe timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, pompierii militari şi lucrătorii silvici au rămas în teren pentru a continua misiunea de stingere.

Sâmbătă dimineaţa, echipele de pompieri au fost schimbate. Intervenţia continuă, în cooperare cu lucrătorii silvici şi voluntarii serviciilor pentru situaţii de urgenţă, până la lichidarea incendiului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)