(AUDIO) Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 10:58 / actualizat: 10 octombrie 2026, 12:22

Peste 100 de pompieri militari, în cooperare cu lucrătorii silvici şi voluntarii serviciilor pentru situaţii de urgenţă, continuă operațiunile de stingere a incendiului izbucnit în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea, județul Suceava.

Potrivit ISU, focul a mistuit, ieri, cel puțin 15 hectare de pădure, iar intervențiile pompierilor s-au desfășurat și pe parcursul nopții.

Incendiul a fost localizat, iar astăzi au fost aduse noi echipe de pompieri pentru a lichida focul, după cum transmite purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată:

Alin Găleată: Alarma s-a dat vineri dimineață, în jurul orei 8:45, iar la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul litierei, în subteran și la coronamentul unor arbori, pe o suprafață de aproximativ 15 hectare. Pentru gestionarea situației, am mobilizat la fața locului autospeciale de stingere, autoșenilate, motopompe și alte mijloace specifice intervențiilor în zone greu accesibile. Alimentarea cu apă a fost asigurată prin sisteme de motopompe și bazine, pe distanțe de peste 500 de metri, dar și cu ajutorul utilajelor forestiere și al unui buldoexcavator, care a captat apa în albia unui pârâu montan. Intervenția a fost îngreunată de terenul montan abrupt, de vântul puternic și de accesul dificil al tehnicii la focare. Pe parcursul nopții, echipajele au rămas în teren, iar sâmbătă dimineață, colegii noștri au fost schimbați prin rotația turelor de serviciu. Misiunea continuă și astăzi, în cooperare cu personalul silvic și serviciile voluntare pentru situații de urgență, până la lichidarea incendiului și îndepărtarea pericolului de reaprindere.

(Radio Iași/ FOTO ISU SV)