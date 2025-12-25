Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Suceava: 60.000 de dolari ascunşi în încălţămintea a două femei din Ucraina, descoperiţi la PTF Siret

Suceava: 60.000 de dolari ascunşi în încălţămintea a două femei din Ucraina, descoperiţi la PTF Siret

Suceava: 60.000 de dolari ascunşi în încălţămintea a două femei din Ucraina, descoperiţi la PTF Siret

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 decembrie 2025, 09:16

O echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit suma de 60.000 de dolari, ascunsă în încălţămintea a două ucrainence care încercau să intre în Români pe la vama Siret, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei Frontieră (STPF) Suceava.

Potrivit sursei citate, cele două femei din Ucraina, în vârstă de 43 şi, respectiv, 52 de ani, au încercat să intre în România pe jos.

‘În urma unei suspiciuni justificate, echipa mixtă formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a efectuat un control amănunţit asupra celor două persoane. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma totală de 60.000 de dolari americani, ascunsă în încălţămintea acestora. Cele două femei aveau asupra lor câte 30.000 de dolari americani fiecare, sume care nu au fost declarate conform prevederilor legale privind introducerea în ţară a numerarului în valută sau în monedă naţională’, a precizat oficialul STPF Suceava.

Cele două femei au fost amendate de către Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă în valoare de 4.000 de lei. Banii au fost confiscaţi de autorităţile române.

Poliţia de Frontieră reaminteşte că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, fără declarare, este interzisă şi poate atrage sancţiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Şeful DSU, Raed Arafat, a convocat o videoconferinţă cu prefecţii, în contextul înrăutăţirii vremii
Prim plan joi, 25 decembrie 2025, 09:10

Şeful DSU, Raed Arafat, a convocat o videoconferinţă cu prefecţii, în contextul înrăutăţirii vremii

Şeful DSU, Raed Arafat, a convocat aseară o videoconferinţă cu prefecţii, cărora le-a recomandat şi măsuri rapide pentru persoanele fără...

Şeful DSU, Raed Arafat, a convocat o videoconferinţă cu prefecţii, în contextul înrăutăţirii vremii
Vor fi zăpezi, vânt puternic şi temperaturi cu maxime negative în jumătate din ţară de Crăciun
Prim plan joi, 25 decembrie 2025, 08:00

Vor fi zăpezi, vânt puternic şi temperaturi cu maxime negative în jumătate din ţară de Crăciun

Crăciun ca pe vremuri, cu zăpadă, vânt puternic şi temperaturi cu maxime negative în jumătate din ţară. În Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi...

Vor fi zăpezi, vânt puternic şi temperaturi cu maxime negative în jumătate din ţară de Crăciun
Mulţi dintre românii care lucrează în străinătate s-au întors acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă
Prim plan joi, 25 decembrie 2025, 07:20

Mulţi dintre românii care lucrează în străinătate s-au întors acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă

Mulţi dintre românii care lucrează în străinătate s-au întors acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă. Chiar şi miercuri, în ajunul...

Mulţi dintre românii care lucrează în străinătate s-au întors acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă
Vremea se va răci semnificativ de Crăciun în sudul şi estul ţării. În Moldova, va ninge pe arii extinse și se va semnala polei
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 12:44

Vremea se va răci semnificativ de Crăciun în sudul şi estul ţării. În Moldova, va ninge pe arii extinse și se va semnala polei

Meteorologii au instituit Cod galben de ninsori viscolite în Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului de astăzi de la ora 12 pînă mîine...

Vremea se va răci semnificativ de Crăciun în sudul şi estul ţării. În Moldova, va ninge pe arii extinse și se va semnala polei
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 12:40

Salvamont Suceava: Sfaturi pentru turiştii care vor să facă drumeţii și ce trasee nu sunt recomandate

Salvamontiştii suceveni îndeamnă turiştii la prudenţă şi responsabilitate atunci când decid să urce pe munte, având în vedere prognoza...

Salvamont Suceava: Sfaturi pentru turiştii care vor să facă drumeţii și ce trasee nu sunt recomandate
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 12:38

Bacău: Peste 220 de noi cazuri de gripă, în ultima săptămână; în tot sezonul au fost 308 cazuri

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău a informat, miercuri, că a luat în evidenţă, în ultima săptămână de raportare, 224 de cazuri...

Bacău: Peste 220 de noi cazuri de gripă, în ultima săptămână; în tot sezonul au fost 308 cazuri
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 10:52

Palatul Culturii din Iași – deschis de sărbători! Programul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași

În perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, sălile reprezentative din Palatul Culturii – Holul de Onoare, Sala Voievozilor, Sala „Henri...

Palatul Culturii din Iași – deschis de sărbători! Programul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași
Prim plan miercuri, 24 decembrie 2025, 09:52

Iași: Microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Stroeşti; două persoane – la spital

Două persoane au ajuns la spital, în urma unui accident produs miercuri dimineaţa în localitatea Stroeşti, fiind implicat un microbuz care...

Iași: Microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Stroeşti; două persoane – la spital