Suceava: 60.000 de dolari ascunşi în încălţămintea a două femei din Ucraina, descoperiţi la PTF Siret

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 decembrie 2025, 09:16

O echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit suma de 60.000 de dolari, ascunsă în încălţămintea a două ucrainence care încercau să intre în Români pe la vama Siret, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei Frontieră (STPF) Suceava.

Potrivit sursei citate, cele două femei din Ucraina, în vârstă de 43 şi, respectiv, 52 de ani, au încercat să intre în România pe jos.

‘În urma unei suspiciuni justificate, echipa mixtă formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a efectuat un control amănunţit asupra celor două persoane. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma totală de 60.000 de dolari americani, ascunsă în încălţămintea acestora. Cele două femei aveau asupra lor câte 30.000 de dolari americani fiecare, sume care nu au fost declarate conform prevederilor legale privind introducerea în ţară a numerarului în valută sau în monedă naţională’, a precizat oficialul STPF Suceava.

Cele două femei au fost amendate de către Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă în valoare de 4.000 de lei. Banii au fost confiscaţi de autorităţile române.

Poliţia de Frontieră reaminteşte că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, fără declarare, este interzisă şi poate atrage sancţiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)