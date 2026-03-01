Suceava: 10 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 18:04

10 elevi de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate.

Informația a fost confirmată de directorarea colegiului, Daniela Dungeanu.

Potrivit acesteia, elevii se aflau într-un schimb de experiență, fiind însoțiți de profesori.

Ei au înnoptat într-un adăpost unde au fost direcționați imediat după ce aeroporturile din Dubai au fost țina atacurilor din Iran.

Amintim că și 28 de elevi din Vrancea, blocați de asemenea în Dubai, au fost cazați la un hotel, până când se vor putea găsi mijloacele necesare pentru a fi aduși în țară. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

