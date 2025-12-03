Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Subfinanţarea învăţământului superior pune universităţile în dificultate financiară

Subfinanţarea învăţământului superior pune universităţile în dificultate financiară

Subfinanţarea învăţământului superior pune universităţile în dificultate financiară

Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 09:48

Multe universităţi nu vor avea sumele necesare pentru plata burselor şi a salariilor din cauza subfinanţării învăţământului superior, atrage atenţia liderul federaţiei sindicale a cadrelor universitare „Alma Mater”, Anton Hadăr.

El mai spune că banii pe care aceste instituţii îi primesc nu ajung pentru toate nevoile, iar fondul de burse pentru studenţi a fost diminuat cu aproximativ 40%.

Reporter: Sumele alocate educaţiei sunt foarte mici în raport cu necesităţile financiare pe care le au universităţile, semnalează Anton Hadăr. Rareori a fost depăşit procentajul de 3% din Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă că în învăţământul superior nu rămân sume pentru costurile necesare unui act educaţional de calitate.

Anton Hadăr: Nu ne rămân bani pentru dezvoltarea instituţională,, nu ne rămân bani de burse, pentru a plăti pe performanţă profesorii pentru că se doreşte realizarea performanţei, dar fără bani de la buget. 7% din PIB a fost Legea 1, iar acum este 15% din bugetul general consolidat. Niciodată n-am atins, din păcate, 15% din bugetul general consolidat.

Reporter: În acest an universitar, fondul de burse pentru studenţi a fost diminuat cu aproximativ 40%. Bursele studenţilor nu au un cuantum fix stabilit de lege, în afară de bursele sociale, criteriile de acordare a burselor fiind stabilite de fiecare universitate în parte, prin metodologie proprie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală
Naţional marți, 2 decembrie 2025, 17:15

Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală

Ministerul Sănătăţii anunţă că persoanele asigurate, dar şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome de boală, beneficiază...

Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală
Centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat, din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova
Naţional marți, 2 decembrie 2025, 16:22

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat, din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită astăzi neplanificat din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova, au...

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat, din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova
Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor
Naţional marți, 2 decembrie 2025, 06:15

Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor

Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind...

Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor
INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din 17 judeţe, până la ora 12:00
Naţional luni, 1 decembrie 2025, 09:22

INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din 17 judeţe, până la ora 12:00

Hidrologii au emis duminică o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până luni, la ora 12:00, pentru râuri din bazinele hidrografice:...

INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din 17 judeţe, până la ora 12:00
Naţional luni, 1 decembrie 2025, 06:17

1 Decembrie/De Ziua Naţională, zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia; program variat al manifestărilor

Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi de Ziua Naţională la Alba Iulia, unde autorităţile au pregătit un program variat pentru a celebra...

1 Decembrie/De Ziua Naţională, zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi la Alba Iulia; program variat al manifestărilor
Naţional luni, 1 decembrie 2025, 05:38

Patru trenuri CFR Călători vor purta nume simbolice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României și a împlinirii a 107 ani de la Marea Unire a tuturor provinciilor istorice sub conducerea...

Patru trenuri CFR Călători vor purta nume simbolice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României
Naţional duminică, 30 noiembrie 2025, 10:27

Creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

Creştinii îl celebrează astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României. Aproape un milion de români îşi sărbătoresc...

Creştinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României
Naţional duminică, 30 noiembrie 2025, 08:46

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României

TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naţionale a României, care include zboruri din şi spre Bucureşti, la preţuri începând cu 69 de euro,...

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României