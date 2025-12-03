Subfinanţarea învăţământului superior pune universităţile în dificultate financiară

Multe universităţi nu vor avea sumele necesare pentru plata burselor şi a salariilor din cauza subfinanţării învăţământului superior, atrage atenţia liderul federaţiei sindicale a cadrelor universitare „Alma Mater”, Anton Hadăr.

El mai spune că banii pe care aceste instituţii îi primesc nu ajung pentru toate nevoile, iar fondul de burse pentru studenţi a fost diminuat cu aproximativ 40%.

Reporter: Sumele alocate educaţiei sunt foarte mici în raport cu necesităţile financiare pe care le au universităţile, semnalează Anton Hadăr. Rareori a fost depăşit procentajul de 3% din Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă că în învăţământul superior nu rămân sume pentru costurile necesare unui act educaţional de calitate.

Anton Hadăr: Nu ne rămân bani pentru dezvoltarea instituţională,, nu ne rămân bani de burse, pentru a plăti pe performanţă profesorii pentru că se doreşte realizarea performanţei, dar fără bani de la buget. 7% din PIB a fost Legea 1, iar acum este 15% din bugetul general consolidat. Niciodată n-am atins, din păcate, 15% din bugetul general consolidat.

Reporter: În acest an universitar, fondul de burse pentru studenţi a fost diminuat cu aproximativ 40%. Bursele studenţilor nu au un cuantum fix stabilit de lege, în afară de bursele sociale, criteriile de acordare a burselor fiind stabilite de fiecare universitate în parte, prin metodologie proprie.

