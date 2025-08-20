START la înscrierile pentru Atelierele APOLODOR: benzi desenate, scenariu de film, reportaj, ilustrație de carte, tehnica tiparului și poezie

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 11:16

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România, vă invită nu doar la întâlnirea cu scriitori ca Gabriela Adameșteanu, Matei Vișniec, Florin Bican, Svetlana Cârstean, Dan Ungureanu, Adina Popescu, Mircea Pricăjan, sau Mihnea Măruță, ci și la ateliere susținute de nume la fel de sonore și îndrăgite.

Între 18-21 septembrie, la Botoșani, festivalul inițiat de Dan Lungu (director) și Luminița Corneanu (director artistic) deschide larg ușile atelierelor de benzi desenate, scenariu de film, reportaj, ilustrație de carte, tehnica tiparului, storytelling și poezie.

Discuțiile cu artiști și scriitori de renume sunt avansate, o serie de activități și întâlniri au fost deja programate și se dă startul înscrierilor pentru micii și marii participanți.

Astfel, jurnalistul și scriitorul Viorel Ilișoi invită copiii și adolescenții să afle ”Cum scriem un reportaj?”, într-o întâlnire găzduită de Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani.

Despre lumea fascinantă a ilustrației de carte se va vorbi în atelierul ”Un pinguin celebru! Cum a apărut Apolodor, de la primele schițe la personajul Apolodor”.

Premiat la nivel național și internațional, Dan Ungureanu, ilustratorul care a dat un nou chip poveștii lui Apolodor, contribuind la readucerea acesteia în atenția copiilor și a părinților contemporani, vă așteaptă la dialog, dar și la exerciții practice de ilustrație.

Critic și istoric literar, eseist și eminescolog român, Ioana Bot va susține atelierul de scriere creativă ”Mașina de scris sonete”, întâlnire găzduită de Memorialul Ipotești.

Prietenia dintre carte și film va fi abordată de scenaristul, scriitorul și producătorul de film Mihai Mănescu în atelierul „De la carte la cadru: Cum transformi poveștile în scenariu de film”. Vârsta minimă a participanților va fi de 9 ani, iar atelierul se va derula la Teatrul „Mihai Eminescu”.

Atelierul – concurs de creare de benzi desenate „Cum se naște o carte?”, susținut de Editura GAMA, se va desfășura în toate cele patru zile de festival, în spațiile generoase ale teatrului.

Artistele vizuale specializate în ilustrație de carte, Sabina Ana Drînceanu și Bianca Simionescu, cadre universitare ale Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, vor derula workshopurile ”Character design în ilustrație și animație” și ”Storyboard-ul în cartea ilustrată pentru copii”.

”… spre Labrador” este denumirea atelierului de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de poetul și publicistul botoșănean Vasile Iftime, la Memorialul Ipotești, în toate cele patru zile de festival. Tot la Ipotești va avea loc atelierul-demonstrație „Cum se tipărea pe vreme bunicilor noștri?”, unde vom afla tehnica imprimării pe tipar înalt, cu litere de plumb.

”Digital Story-Telling Lab” va fi atelierul susținut de Sorina Chiper cu exerciții de exprimare creativă, care va combina arta narațiunii cu utilizarea tehnologiei digitale pentru a crea experiențe multimedia.

Surprizele nu se vor opri aici, însă, vom afla mai multe pe măsură ce ne apropiem de festival.

Festivalul APOLODOR a fost lansat pe 18 iulie și se va desfășura efectiv în intervalul 18-21 septembrie la Botoșani, cu finanțarea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Botoșani.

Pentru întrebări și parteneriate cei interesați pot scrie pe adresa de email apolodor.festival@gmail.com.

Înscrierile la ateliere se pot face aici:

https://forms.gle/VuDQcHP9rC5mDTTLA