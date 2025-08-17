Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 11:00

Spania, care intră în a treia săptămână de alertă de caniculă, continua să lupte cu ajutorul armatei împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării, la graniţa cu Portugalia.

Peste 157.000 de hectare au ars în Spania de la începutul anului, iar fumul de la incendiile din peninsula iberică a ajuns deasupra Marii Britanii.

Premierul Pedro Sánchez a participat sâmbătă la o şedinţă de analiză a situaţiei şi a anunţat că două avioane-cisternă din Italia se alătură de eforturilor de stingere a incendiilor.

În León, în regiunea Zamora, au ars de duminică 38.000 de hectare de pădure. 7.000 de oameni sunt evacuaţi şi dorm de mai multe nopţi în săli de sport şi şcoli. Patru militari au fost surprinşi de o pală de foc şi au fost răniţi; ei se află în spital cu arsuri pe întregul corp. În total au fost mobilizaţi 3.400 de militari care ajută la stingerea focurilor şi la evacuarea oamenilor şi animalelor. În Galicia sunt în acest moment şapte incendi mari şi necontrolate. 2.000 de oameni au fugit din calea focului şi aşteaptă ok-ul de la pompieri să se întoarcă. Nu există încă un bilanţ oficial, însă în toate cazurile sunt sute de case şi proprietăţi mistuite. De mai multe zile, linia de tren de mare viteză dintre Madrid şi Galicia a fost suspendată, la fel şi circulaţia pe mai multe drumuri naţionale şi autostrăzi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)