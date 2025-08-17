Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării

Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării

Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 11:00

Spania, care intră în a treia săptămână de alertă de caniculă, continua să lupte cu ajutorul armatei împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării, la graniţa cu Portugalia.

Peste 157.000 de hectare au ars în Spania de la începutul anului, iar fumul de la incendiile din peninsula iberică a ajuns deasupra Marii Britanii.

Premierul Pedro Sánchez a participat sâmbătă la o şedinţă de analiză a situaţiei şi a anunţat că două avioane-cisternă din Italia se alătură de eforturilor de stingere a incendiilor.

În León, în regiunea Zamora, au ars de duminică 38.000 de hectare de pădure. 7.000 de oameni sunt evacuaţi şi dorm de mai multe nopţi în săli de sport şi şcoli. Patru militari au fost surprinşi de o pală de foc şi au fost răniţi; ei se află în spital cu arsuri pe întregul corp. În total au fost mobilizaţi 3.400 de militari care ajută la stingerea focurilor şi la evacuarea oamenilor şi animalelor. În Galicia sunt în acest moment şapte incendi mari şi necontrolate. 2.000 de oameni au fugit din calea focului şi aşteaptă ok-ul de la pompieri să se întoarcă. Nu există încă un bilanţ oficial, însă în toate cazurile sunt sute de case şi proprietăţi mistuite. De mai multe zile, linia de tren de mare viteză dintre Madrid şi Galicia a fost suspendată, la fel şi circulaţia pe mai multe drumuri naţionale şi autostrăzi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Incendii în Peninsula Iberică: Un deces în Portugalia; alertă maximă în Spania
Internaţional sâmbătă, 16 august 2025, 08:12

Incendii în Peninsula Iberică: Un deces în Portugalia; alertă maximă în Spania

Peninsula Iberică este devastată de incendii de vegetaţie, care au făcut o primă victimă în Portugalia vineri, şi Spania, care a înregistrat...

Incendii în Peninsula Iberică: Un deces în Portugalia; alertă maximă în Spania
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina
Internaţional sâmbătă, 16 august 2025, 06:53

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina

UPDATE – Îndelung aşteptata întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, de vineri, s-a încheiat fără nicio menţiune despre o...

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul
Internaţional vineri, 15 august 2025, 09:51

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul

Întâlnirea de la Anchorage (statul Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30...

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul
UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent
Internaţional vineri, 15 august 2025, 09:09

UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent

Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Albania au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a a primi asistenţă în...

UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent
Internaţional vineri, 15 august 2025, 08:42

MAE/Atenţionare de călătorie: Albania – incendii de vegetaţie; peste 30 de focare pe teritoriul ţării

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/Atenţionare de călătorie: Albania – incendii de vegetaţie; peste 30 de focare pe teritoriul ţării
Internaţional vineri, 15 august 2025, 07:44

MAE/Atenţionare de călătorie pentru Grecia: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/Atenţionare de călătorie pentru Grecia: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
Internaţional joi, 14 august 2025, 07:44

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, avertizează că Vladimir Putin „nu a fost, nu este și nu...

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură
Internaţional miercuri, 13 august 2025, 16:32

Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump

Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată, astăzi, o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump într-o...

Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump