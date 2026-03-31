Sondaj eJobs: 1 din 2 angajați crede că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 10:10

● 75% dintre angajați simt o presiune financiară crescută din cauza valului de scumpiri din ultima perioadă

● 35% dintre respondenți sunt dispuși să-și găsească o activitate suplimentară pentru un venit în plus

● 27% preferă o activitate stabilă și un venit fix, în timp ce 52% preferă o combinație între o activitate fixă și una suplimentară

București, 31 martie 2026: Trei sferturi dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs.ro au declarat că simt o presiune financiară din ce în ce mai mare pe fondul valului de scumpiri din ultima perioadă. Mai mult decât atât, aproape jumătate dintre ei se simt copleșiți și abia reușesc să își acopere cheltuielile de bază. 19,3% se descurcă, dar au fost nevoiți să renunțe la micile plăceri sau la obiceiul de a pune bani deoparte, pentru economii, la final de lună, în timp de doar 5,3% susțin că au o situație stabilă și nu simt o diferență majoră față de perioadele anterioare majorărilor de prețuri.

De altfel, 42,5% dintre respondenți sunt de părere că, în 2026, o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru a-și asigura un trai decent. Lor li se alătură alți 48,1% care adaugă, însă, o nuanță: poate fi suficient, dar doar dacă veniturile sunt mai mari de 7.000 de lei net / lună. Nu mai mult de 1,2% cred că o singură sursă de venit este suficientă, iar 8,2% susțin că se pot descurca doar cu un salariu dacă sunt foarte chibzuiți.

„În acest sens, aproape 35% dintre respondenți nu doar că sunt dispuși să își găsească o activitate suplimentară care să le aducă un venit în plus, ci sunt chiar interesați și caută activ oferte, pentru alți 18,9% acest demers fiind o prioritate maximă în momentul de față. 29,5% s-ar gândi serios la acest lucru dacă ar găsi ceva care să le placă, iar alți 5% deja au o activitate suplimentară față de locul de muncă principal. Cei mai mulți ar alege, în completarea jobului actual, o activitate flexibilă, care să permită alegerea programului și a nivelului de încărcare, de tipul livrării rapide de mâncare sau ridesharing-ului”, detaliază Bogdan Badea. Principalele motive pentru care ar alege astfel de activități sunt legate de programul flexibil, faptul că pot combina jobul cu alte activități personale sau obligații pe care le au ori că își pot suplimenta veniturile în funcție de nevoi.

Venitul fix nu pare a mai fi soluția pentru traiul de zi cu zi, doar 27% preferă o activitate stabilă și cu un venit fix. În același timp, 52% își dau seama că o singură activitate și un singur loc de muncă nu mai sunt suficiente și preferă o combinație între un job cu venit fix și o activitate flexibilă care să permită alegerea programului și a nivelului de încărcare a acestuia. Aceeași proporție se păstrează indiferent de categoria de vârstă din care fac parte sau de nivelul de studii, ceea ce înseamnă că nevoia de încă o sursă de venit este reală și trebuie adresată.

Suma de care ar avea nevoie pentru a-și suplimenta venitul lunar astfel încât să dispară presiunea financiară și să simtă că se „descurcă” ar fi cuprinsă, pentru jumătate dintre participanții la sondaj, între 2.000 și 3.000 de lei pe lună, adăugată la venitul pe care îl au deja. 28% ar avea nevoie de un venit suplimentar cuprins între 1.000 și 1.500 de lei pe lună, iar pentru 16% ar fi obligatorie o dublare a veniturilor actuale. 7% spun că un minimum de 500 – 800 de lei pe lună ar fi suficient pentru a ține pasul cu creșterile prețurilor.

Întrebați cât de pregătiți ar fi în fața unei eventuale cheltuieli majore și neprevăzute care ar putea apărea într-un orizont imediat de timp, numai 6,7% spun că au un fond de siguranță solid pe care s-ar putea baza într-o astfel de situație. 34% menționează că au economii, dar insuficient de consistente, motiv pentru care s-ar epuiza rapid, în timp ce mai mult de jumătate se declară complet descoperiți din acest punct de vedere: 26% ar fi nevoiți să se împrumute, iar 33,3% nu au niciun fond de urgență și nu ar ști la ce soluție să recurgă.

„Ne aflăm după un an în care, în cea mai mare parte, am văzut majorări de salarii sub nivelul inflației, iar în unele cazuri companiile chiar au înghețat salariile, ceea ce înseamnă că puterea reală de cumpărare a scăzut, iar povara financiară resimțită a crescut. Ecoul se simte deja pe piața muncii – de la începutul anului, a crescut și numărul de joburi part time postate de angajatori, cu aproximativ 15% versus perioada ianuarie – martie 2025, dar și numărul de aplicări pentru aceste poziții (cu 5%). Acesta este un semn că sunt mai mulți cei care se uită spre joburile cu jumătate de normă ca la o variantă de a-și suplimenta veniturile”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Sondajul a fost realizat în luna februarie, pe un eșantion de 3.156 de respondenți – candidați și angajați de pe piața muncii.