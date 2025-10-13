Ascultă Radio România Iași Live
Slovacia: Aproximativ 100 de răniţi după ce două trenuri s-au ciocnit în regiunea Kosice

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 17:10

Aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma unei coliziuni între două trenuri de mare viteză în Slovacia, a anunţat luni ministrul de Interne, Matus Sutaj Estok, pentru agenţia de ştiri TASR, preluată de dpa.

Până acum nu au fost raportate decese.

Cu toate acestea, echipele de salvare au spus că cel puţin două persoane se află în stare critică.

Ministrul Sănătăţii, Kamil Sasko, a anunţat că se va deplasa personal la locul accidentului.

Coliziunea dintre cele două trenuri de pasageri a avut loc în apropierea satului Jablonov nad Turnou din sud-estul Slovaciei, aproape de graniţa cu Ungaria.

Informaţiile preliminare publicate de Ministerul de Interne sugerează că unul dintre conductori nu a acordat prioritate celuilalt. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro/www.railtech.com)

