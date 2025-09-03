Ascultă Radio România Iași Live
Sindicatele din administraţie anunţă că vor declanşa greva generală

Sindicatele din administraţie anunţă că vor declanşa greva generală

3 septembrie 2025

Sindicatele din administraţie anunţă că vor declanşa greva generală, dacă guvernul nu renunţă la decizia de a desfiinţa masiv posturi din structurile centrale şi locale.

Sindicaliştii atrag atenţia că executivul pregăteşte cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani fără analize reale şi fără o consultare a organizaţiilor sindicale, măsuri care vor afecta direct stabilitatea locurilor de muncă, drepturile salariale şi funcţionarea instituţiilor publice.

Reamintim că la nivelul guvernului s-a constituit un grup de lucru care va analiza în următoarele două săptămâni toate soluţiile posibile, astfel încât reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administraţia publică locală să se poată realiza.

