Sindicaliștii din multe domenii de activitate au protestat în fața mai multor prefecturi din țară

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 16:41

Nemulţumirile sunt legate de măsurile de austeritate anunţate de guvern în ultima perioadă.

Este prima dată în ultimii ani când sindicalişti de la mai multe confederaţii au venit cu un set comun de revendicări, printre acestea salarii decente şi echilibrarea poverii fiscale, pe care executivul o tot măreşte pentru a acoperi deficitul statului.

Nici cadrele didactice nu au renunţat la protestele lor, în timp ce în mai multe judeţe au ieşit în faţa prefecturilor.

La Bucureşti, în faţa Ministerului Educaţiei, dascălii şi-au repetat supărările, în cea de-a 19-a zi de pichet, iar liderii sindicali au anunţat că în unităţile de învăţământ se face un referendum pentru boicotarea începutului de an şcolar. (Rador/ FOTO agerpres.ro)